Sieh an: In Deutschland wurde 2025 der Großteil der Konsolenspiele physisch verkauft

Gerne wird in diesen Tagen im Kontext des angekündigten Disc-Aus aus den Geschäftsberichten der Publisher zitiert. Capcom würde 90 Prozent digital verkaufen, Square Enix auch schon 80 Prozent – und so weiter. Oft werden die Zahlen dabei nicht eingeordnet oder erläutert.

Der Branchenverband Game hat jetzt seinen Jahresreport für den deutschen Spielemarkt vorgelegt. Dort erwarten uns aktuelle Zahlen von 2025 zum Thema, die vielleicht den ein oder anderen überraschen.

Der Branchenverband, der naturgemäß die Branche vertritt, bandelt zunächst mit Digital-freundlichen Zahlen an. So wurden 7 von 10 Games für PC und Konsole im letzten Jahr als Download verkauft. Der Downloadanteil betrug 2025 konkret 69 Prozent – ein Anstieg von nur einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In der Gruppe der 20- bis 29-Jährigen ist es insgesamt ein Anteil von 82 Prozent.

Die Zahlen sind natürlich, je nach Perspektive, „geschönt“ oder „verschlimmbessert“ um die PC-Sales, die seit Jahren zu 99 Prozent digital verkauft werden. Bereinigt um die PC-Zahlen ergibt sich ein ganz anderes Bild.

Bei den Konsolenspielen beträgt der Downloadanteil in Deutschland 2025 nur 42 Prozent. Damit wird der Großteil (58 Prozent) der Spiele für Konsolen auf Datenträgern erworben – und das, obwohl hier auch Digital-Only-Spiele erfasst werden.

Befürworter von Sonys Entscheidung, die Disc-Produktion ab 2028 einzustellen, argumentieren gerne damit, dass SpielerInnen sich selbst dafür entschieden hätten – mit ihrem Kaufverhalten. Das kann man sicherlich so sehen. Zumindest in diesem kleinen deutschen Markt kann davon aber offensichtlich noch keine Rede sein.

via Game, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment