Sieh an: In Deutschland wurde 2025 der Großteil der Konsolenspiele physisch verkauft

Gerne wird in diesen Tagen im Kontext des angekündigten Disc-Aus aus den Geschäftsberichten der Publisher zitiert. Capcom würde 90 Prozent digital verkaufen, Square Enix auch schon 80 Prozent – und so weiter. Oft werden die Zahlen dabei nicht eingeordnet oder erläutert.
Der Branchenverband Game hat jetzt seinen Jahresreport für den deutschen Spielemarkt vorgelegt. Dort erwarten uns aktuelle Zahlen von 2025 zum Thema, die vielleicht den ein oder anderen überraschen.
Der Branchenverband, der naturgemäß die Branche vertritt, bandelt zunächst mit Digital-freundlichen Zahlen an. So wurden 7 von 10 Games für PC und Konsole im letzten Jahr als Download verkauft. Der Downloadanteil betrug 2025 konkret 69 Prozent – ein Anstieg von nur einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In der Gruppe der 20- bis 29-Jährigen ist es insgesamt ein Anteil von 82 Prozent.
Die Zahlen sind natürlich, je nach Perspektive, „geschönt“ oder „verschlimmbessert“ um die PC-Sales, die seit Jahren zu 99 Prozent digital verkauft werden. Bereinigt um die PC-Zahlen ergibt sich ein ganz anderes Bild.
Bei den Konsolenspielen beträgt der Downloadanteil in Deutschland 2025 nur 42 Prozent. Damit wird der Großteil (58 Prozent) der Spiele für Konsolen auf Datenträgern erworben – und das, obwohl hier auch Digital-Only-Spiele erfasst werden.
Befürworter von Sonys Entscheidung, die Disc-Produktion ab 2028 einzustellen, argumentieren gerne damit, dass SpielerInnen sich selbst dafür entschieden hätten – mit ihrem Kaufverhalten. Das kann man sicherlich so sehen. Zumindest in diesem kleinen deutschen Markt kann davon aber offensichtlich noch keine Rede sein.
via Game, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment
6 Kommentare
Bleibt zu hoffen das ein Großteil der Leute die Physisch kaufen Sony den rücken kehrt. Ich werde es so machen.
Ich habe die Tage übrigens auch in einer Sendung von Kino+ ein Argument gehört, das in diesem Zusammenhang ziemlich interessant ist: Ein nicht unerheblicher Teil der Leute besitzt gar keinen dedizierten Blu-ray-Player, sondern nutzt dafür die PlayStation oder Xbox. Wenn bei einer PlayStation 6 tatsächlich kein optionales Laufwerk mehr angeboten würde (und es ggf keine nächste Xbox gibt) hätte das also nicht nur Auswirkungen auf den Spielemarkt.
Denn fällt die Konsole als vergleichsweise günstiger und ohnehin vorhandener Blu-ray-Player weg, könnte das langfristig auch den Absatz physischer Filme weiter drücken. Und wenn dadurch irgendwann weniger physische Filme verkauft werden, könnte man wiederum argumentieren, dass sich die Produktion von Blu-rays ebenfalls nicht mehr lohnt.
Das wäre dann tatsächlich ein ziemlicher Rattenschwanz: weniger Laufwerke → weniger physische Spiele → weniger Blu-ray-Player in den Haushalten → möglicherweise weniger physische Filmverkäufe → noch weniger Anreiz, überhaupt noch optische Datenträger herzustellen.
Natürlich ist das jetzt etwas zugespitzt und Streaming ist längst der dominierende Faktor. Aber gerade deshalb finde ich die Entscheidung, bei einer zukünftigen PlayStation möglicherweise vollständig auf ein Laufwerk zu verzichten, durchaus bemerkenswert. Es geht dabei schließlich nicht ausschließlich um Spiele, sondern um die gesamte Infrastruktur rund um physische Medien.
Umso mehr würde ich mir wünschen, dass Sony bei der PS6 zumindest ein optionales Laufwerk anbietet. Das wäre aus meiner Sicht der sinnvollste Kompromiss: Wer ausschließlich digital kaufen möchte, bekommt eine entsprechende Variante, während diejenigen, die weiterhin Spiele und Filme auf Disc besitzen wollen, nicht komplett ausgeschlossen werden.
Vorausgesetzt, es gibt dann überhaupt noch Drittanbieter, die physische Spiele anbieten.
Denn genau da liegt langfristig vermutlich das größere Problem. Ein Laufwerk allein bringt wenig, wenn immer mehr Publisher auf digitale Veröffentlichungen setzen. Umso wichtiger wären dann kleinere Publisher und spezialisierte Drittanbieter, die gemeinsam mit Entwicklern weiterhin physische Versionen produzieren – vielleicht nicht mehr in den heutigen Stückzahlen und eventuell mit einem gewissen Aufpreis, aber eben als bewusstes Nischenangebot.
Die deutschen Zahlen zeigen zumindest, dass dafür momentan noch ein Markt vorhanden ist. Vielleicht nicht mehr groß genug für eine flächendeckende Retail-Versorgung wie früher, aber offensichtlich groß genug, dass physische Spiele noch lange nicht völlig bedeutungslos sind.
Ja das mit dem Bluray-Player kam mir auch schon in den Sinn. Ich habe zwar noch einen Player, aber der ist seit einiger Zeit irgendwo im Keller, der belegte nur einen (unnötigen) HDMI-Slot am TV.^^
Ich schaue meine Filme schon lange über die Konsolen und ja...Streaming-Dienste habe ich alle gekündigt, weil ich die eh viel zu wenig nutzte und ich meine Lieblingsfilme eh schon immer lieber auf Disc im Regal stehen habe.
Der Partner meiner Tochter arbeitet in einem Fachgeschäft für Games und Filme und er meinte, die Tendenz, Filme und Serien wieder physisch, vornehmlich auf 4K UHD-Disks, zu kaufen ist stark steigend. Die Leute sind es einfach Leid, so viele unterschiedliche Streaming-Dienste zu abonnieren und dann fallen ihre Wunschfilme/-Serien doch immer wieder mal aus dem Sortiment.
Es würde mich überraschen, wenn das passiert. Es wird sicher einige geben die das tun, aber im Vergleich wird das überschaubar sein. Und gleichzeitig wird der Gebrauchtmarkt gekillt.
Ich finde die Zahlen nicht ermutigend, aber irgendwo schön zu sehen.
Deutschland als störrisch physischer Markt, der sich wie ein Fels in der Brandung gegen die Gezeiten stemmt. Heißt aber leider auch, dass es weltweit viele Märkte gibt, die das ausgleichen. International sind es, nur für Konsolen, die 84%, auf die Sony sich beruft (Stand 2024, Quelle GSD/Games Sales Data). Insgesamt liegt für die fünf größten Märkte in Europa (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, England) der Download-Anteil sogar bereits bei 90% (gesamt digital einschl. PC).
Und dann muss ich leider doch noch einmal ins Wespennest stechen und sagen, dass die Absatzzahlen physischer Konsolenspiele in den Ländern explodieren, die einen Postumleitungsservice nach Russland und in andere sanktionierte Länder anbieten.
Nur weil wir da unzweifelhaft einen Ausreißer in Europa darstellen – was ich grandios finde – kriegen wir nicht unseren privaten physischen Markt gebacken. Dazu sind unsere Nachbarn zu weit.
Methodisch muss man beim Verband der deutschen Games-Branche auch noch einmal nachhaken:
Das folgt eben gerade nicht bzw. nur, wenn die deutsche Games-Branche die nervigen Codes-in-a-box faktisch korrekt zu den Downloads zählt. Diese Denke ist in der Wirtschaft aber gerade eben nicht üblich: Aus deren Perspektive werden Codes im Einzelhandel über eine physische Verpackung verkauft, also "physisch". Es wird in entsprechenden Statistiken dann auch so ausgewiesen.
Gerade bei Nintendo weiß ich, wie diese Praxis den Leuten gerade unendlich auf den Keks geht, es wäre schon peinlich, wenn wir uns jetzt für 58% Datenträger bejubeln, aber diese hochgradig unbefriedigenden Codes-in-a-physical-Box da miteingerechnet sind.
Ich habe eine entsprechende Rückfrage soeben per E-Mail an die deutsche Games-Branche abgesetzt und halte euch auf dem Laufenden.