Das neue Suikoden startet in Japan durch und Fans entschuldigen sich für ihre Vorbehalte

„Ein neues Suikoden“ – davon konnten Serienfans viele Jahre lang nur träumen. Doch genau das gibt es mit Suikoden: STAR LEAP, das letzte Woche zuerst in Japan erschienen ist. Konami positionierte das Spiel als vollwertigen Titel der Reihe.

Und doch haben Fans viele Vorbehalte, sogar in Japan. Die Plattformen Mobile und PC sowie das Free-to-play-Modell sowie Gacha-Elemente verheißen eine Monetarisierung, die Suikoden-Fans weniger zusagt.

Kommerziell hat das Spiel in Japan jetzt aber einen starken Start hingelegt. Im Google Play Store wie auch im App Store landet Suikoden: STAR LEAP aktuell unter den 10 umsatzstärksten Spielen in Japan. Auch die Resonanz bei japanischen Suikoden-Fans scheint positiv zu sein – diese Stimmungslage hat jedenfalls Automaton Media eingefangen. Einige geben zu, dass ihre Erwartungen auf positive Weise übertroffen wurden.

Zwar beschreiben einige SpielerInnen das Gacha-System als „ziemlich geizig“ und weisen auf technische Unzulänglichkeiten selbst auf stärkeren Smartphones hin, aber viele SpielerInnen berichten auch, dass es insgesamt keinen starken Druck geben würde, Geld auszugeben, wenn man nur in der Hauptgeschichte vorankommen möchte. Auch mit Charakteren niedriger Seltenheit komme man gut durch das Spiel.

17 Stunden – und noch nicht durch

Zudem wird der Spielumfang gelohnt, die Geschichte an sich gehört neben der Pixelgrafik zu den am häufigsten gelobten Aspekten. Ein Spieler berichtet, schon 17 Stunden gespielt zu haben und die Story noch nicht beendet zu haben – „Es ist selten, ein Handyspiel zu finden, das man so umfassend genießen kann, ohne sich unter Druck gesetzt zu fühlen, Geld auszugeben“, lobt der Suikoden-Fan.

Man habe gar „das Gefühl, Suikoden sei wirklich zurückgekehrt“, meint ein anderer. „Es tut mir so leid, dass ich bei der Ankündigung gesagt habe, Star Leap wäre nur ein Gacha-Spiel, das in einem Jahr eingestellt wird. Das hier wurde von Leuten entwickelt, die Suikoden wirklich lieben“, zitiert Automaton Media einen weiteren Spieler.

Trotz der vielen Stärken – oder wohl gerade auch ihretwegen – wünschen sich viele Fans, Suikoden: STAR LEAP sei dennoch ein „normales Spiel“ zum Vollpreis gewesen. Die kommende Steam-Version, die auch in Japan erst noch erscheinen muss, macht das Spiel für viele Suikoden-Fans vielleicht ein bisschen zugänglicher.

Bildmaterial: Suikoden STAR LEAP, Konami, Mythril