Bringer wird ein neues, Story-basiertes Fantasy-Action-RPG und entsteht in China

YHKT Entertainment hat Bringer angekündigt, ein neues, Story-basiertes Fantasy-Action-RPG. Der Entwickler ist in China beheimatet und wird Bringer in wenigen Tagen auch gleich bei der Gamescom in Halle 10.1 spielbar präsentieren.

Für Bringer hat das Team eine eigene Fantasy-Welt in der Unreal Engine 5 erschaffen, die „von alten Zivilisationen, kolossalen Lebewesen und verborgenen Geheimnissen geprägt“ sein soll. Das Fantasy-Action-RPG möchte „rasante Echtzeitkämpfe und Erkundungen mit filmischer Erzählkunst“ verbinden.

„Durch Erkundung, Kämpfe und interaktive Sequenzen werden die Spieler nach und nach in diese Fantasy-Welt hineingezogen und erleben die Geschichte hautnah, anstatt ihr nur zuzusehen“, führt man weiter ein. Diese Fantasy-Welt wird bestimmt von den Thalassa und kolossalen Kreaturen, den sogenannten Arkiloth.

Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Reisenden, der ein verborgenes Geheimnis hütet. Ihr navigiert durch die rivalisierenden Fraktionen und uralten Mysterien und deckt nach und nach die Wahrheiten dieser Welt auf.

Fokus auf Echtzeitkämpfen

Das Echtzeitkampf-System ist geprägt von Kontern, Ausweichmanövern und Finishern und soll neben euren Reaktionen auch euer taktisches Verständnis fordern. Bei der Demo zur Gamescom will man vor allem mit dem Echtzeit-Gameplay punkten.

Weil der chinesische Gaming-Markt für uns mitunter etwas schwierig zu durchschauen ist: YHKT Entertainment stellt sich als „führendes chinesisches Studio“ vor und hat sich schon 2015 gegründet. Verantwortlich zeigte man sich bisher unter anderem für die Animationsserie Ling Cage.

Darüber hinaus wirbt man mit Expertise im Worldbuilding. Die Erfahrungen mit Animationen will man nun in ein groß angelegten Action-RPG einfließen lassen. Kein ungewöhnlicher Weg: Ember Lab nahm ihn einst mit Kena: Bridge of Spirits. Die Veröffentlichung von Bringer ist für PS5, PCs und Mobilgeräte geplant.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Bringer, YHKT Entertainment