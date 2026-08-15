Bringer wird ein neues, Story-basiertes Fantasy-Action-RPG und entsteht in China

YHKT Entertainment hat Bringer angekündigt, ein neues, Story-basiertes Fantasy-Action-RPG. Der Entwickler ist in China beheimatet und wird Bringer in wenigen Tagen auch gleich bei der Gamescom in Halle 10.1 spielbar präsentieren.
Für Bringer hat das Team eine eigene Fantasy-Welt in der Unreal Engine 5 erschaffen, die „von alten Zivilisationen, kolossalen Lebewesen und verborgenen Geheimnissen geprägt“ sein soll. Das Fantasy-Action-RPG möchte „rasante Echtzeitkämpfe und Erkundungen mit filmischer Erzählkunst“ verbinden.
„Durch Erkundung, Kämpfe und interaktive Sequenzen werden die Spieler nach und nach in diese Fantasy-Welt hineingezogen und erleben die Geschichte hautnah, anstatt ihr nur zuzusehen“, führt man weiter ein. Diese Fantasy-Welt wird bestimmt von den Thalassa und kolossalen Kreaturen, den sogenannten Arkiloth.
Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Reisenden, der ein verborgenes Geheimnis hütet. Ihr navigiert durch die rivalisierenden Fraktionen und uralten Mysterien und deckt nach und nach die Wahrheiten dieser Welt auf.
Fokus auf Echtzeitkämpfen
Das Echtzeitkampf-System ist geprägt von Kontern, Ausweichmanövern und Finishern und soll neben euren Reaktionen auch euer taktisches Verständnis fordern. Bei der Demo zur Gamescom will man vor allem mit dem Echtzeit-Gameplay punkten.
Weil der chinesische Gaming-Markt für uns mitunter etwas schwierig zu durchschauen ist: YHKT Entertainment stellt sich als „führendes chinesisches Studio“ vor und hat sich schon 2015 gegründet. Verantwortlich zeigte man sich bisher unter anderem für die Animationsserie Ling Cage.
Darüber hinaus wirbt man mit Expertise im Worldbuilding. Die Erfahrungen mit Animationen will man nun in ein groß angelegten Action-RPG einfließen lassen. Kein ungewöhnlicher Weg: Ember Lab nahm ihn einst mit Kena: Bridge of Spirits. Die Veröffentlichung von Bringer ist für PS5, PCs und Mobilgeräte geplant.
Der erste Trailer:
Bildmaterial: Bringer, YHKT Entertainment
6 Kommentare
Wird eher wie Wuwa. Welt und Kampf sind offen. Aber ohne Klettern. Denke mal, der Kampf wird was eigenes, man sieht aber dass es ein 1 Char Fokus ist mit Wechsel zu einem anderen Char und ein Action KS mit Ausweichen und Konter.
Ansonsten ist das Spiel, bzw die Welt ja von Xenoblade Chronicles 2 inspiriert.
Ist Gacha oder?
In Beta 1 waren noch keine Gacha-Elemente enthalten. Auch von der Bilibili World am 10. Juli ist diesbezüglich nichts bekannt geworden.
Oder um es professioneller zu sagen: "Das Geschäftsmodell wurde bisher noch nicht offiziell bekannt gegeben."
hm sieht nett aus aber halt ich noch sehr stark zurück die pinkhaarige erinnert mich irgendwie an palworld xd
Stellenweise wirkte das auch eher wie ein Film als Spiel. Also die Expertise sieht man sofort an.
Werde ich definitiv im Auge behalten. Wenn's ein gacha wird, ist das halt so und die Veröffentlichung auf mobile spricht ja schon dafür aber mir wäre auch ein reines Singleplayer Game lieber. Ansonsten sieht das echt gut aus. Sowohl die Animationen als auch das KS können ja, so vom sehen, locker mit wuwa mithalten. Das wird gameplay technisch schon mal nicht schlecht sein.