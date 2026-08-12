Tarnished Pack: So kommen bisherige Fans an die neuen „Switch 2“-Inhalte von Elden Ring

Nach technischen Schwierigkeiten und der daraus resultierenden Verzögerung herrscht inzwischen Gewissheit: Elden Ring schafft noch in diesem Monat den Sprung auf Nintendo Switch 2. Kurz vor der Veröffentlichung legen FromSoftware und Bandai Namco noch einmal nach und präsentieren einen neuen Story-Spotlight-Trailer zur Tarnished Edition.
Das Video konzentriert sich entsprechend auf die Geschichte des Action-Rollenspiels und soll insbesondere NeueinsteigerInnen auf ihre Reise durch das Zwischenland einstimmen. Lange warten müssen sie darauf nicht mehr: Elden Ring Tarnished Edition erscheint am 28. August für Nintendo Switch 2 – es gibt eine Handelsversion* mit Game Key Card.
Neue Klassen und weitere Inhalte
Zeitgleich erscheint auch das Tarnished Pack für BesitzerInnen von Elden Ring auf den anderen Plattformen. Das zusätzliche Inhaltspaket bringt unter anderem zwei neue Startklassen mit: den Schweren Ritter und den Idus Ritter.
Dazu kommen drei neue Anpassungsmöglichkeiten für das Spektralross Torrent sowie vier zusätzliche Rüstungssets. Das Tarnished Pack wird ebenfalls ab dem 28. August erhältlich sein und soll laut Bandai Namco jeweils 4,99 Euro Kosten.
Elden Ring selbst ist bereits für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PC erhältlich. Wer auf das „Switch 2“-Debüt gewartet hat, kann sich mit dem neuen Story-Trailer nun noch einmal auf das Abenteuer einstimmen.
Der neue Trailer:
via RPG Site, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware
5 Kommentare
Wenn ich nur nicht zu schwach für all die Souls Spiele wäre.
@Heman1981
Welches hast du denn schon probiert ? Elden Ring ist zugänglicher als die vorherigen Teile (wenn man vom dlc absieht)
Nioh, Dark Souls und Bloodborne. Bin einfach viiieel zu schwach für die Spiele. Aber das Artdesign würde mir so gut gefallen
Nioh ist richtig frustrierend, wenn man es als Souls Like spielt, tatsächlich ist es mit KI Pulse so designed, dass man non stop Druck machen soll und nicht wie üblich passiv sein und auf den richtigen Moment warten. Da gibt's Spieler die geben gar nichts auf Ausrüstung und wenn du die siehst, denkst du, dass sie ein anderes Spiel spielen
Dark souls und Bloodborne sind linear aufgebaut, sodass wenn du nicht weiterkommst, halt an der Stelle bleibst.
Elden Ring hingegen ist Open world und wenn du irgendwo nicht weiterkommst, machst du woanders weiter Zusätzlich bietet Elden Ring sehr viele "Tools" (Spirits rufen, Crafting von Consumables oder Bomben) um es sich leichter zu machen. Falls du es doch mal probieren solltest, vllt nur den Tipp, besser Vitalität auf zu leveln. Das macht das ganze entspannter.
Ich denke Elden Ring ist so ein Spiel, das gibt's so schnell nicht wieder, dass ein renommierter Autor das Worldbuilding und Worlddesign maßgeblich mitgestaltet.
Irgendwie hab ich verpasst, dass die Tarnished Edition als GKC kommt. Dachte echt, da käme für Switch 2 Besitzer nochmal so eine klasse Complete Edition auf Cartridge. Für die PS5 gab es ja auch die "Elden Ring - Shadow of the Erdtree Edition", wo aber der DLC leider nur als Downloadcode enthalten war.
Schade, denn das Spiel ist herausragend und auf den DLC darf ich mich auf meiner PS4 noch freuen. Aber erst, wenn die Sommertemperaturen abgeklungen sind, sonst macht sie die Grätsche (oder meine Ohren beim Lüfterrauschen^^).