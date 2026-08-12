Tarnished Pack: So kommen bisherige Fans an die neuen „Switch 2“-Inhalte von Elden Ring

Nach technischen Schwierigkeiten und der daraus resultierenden Verzögerung herrscht inzwischen Gewissheit: Elden Ring schafft noch in diesem Monat den Sprung auf Nintendo Switch 2. Kurz vor der Veröffentlichung legen FromSoftware und Bandai Namco noch einmal nach und präsentieren einen neuen Story-Spotlight-Trailer zur Tarnished Edition.

Das Video konzentriert sich entsprechend auf die Geschichte des Action-Rollenspiels und soll insbesondere NeueinsteigerInnen auf ihre Reise durch das Zwischenland einstimmen. Lange warten müssen sie darauf nicht mehr: Elden Ring Tarnished Edition erscheint am 28. August für Nintendo Switch 2 – es gibt eine Handelsversion* mit Game Key Card.

Neue Klassen und weitere Inhalte

Zeitgleich erscheint auch das Tarnished Pack für BesitzerInnen von Elden Ring auf den anderen Plattformen. Das zusätzliche Inhaltspaket bringt unter anderem zwei neue Startklassen mit: den Schweren Ritter und den Idus Ritter.

Dazu kommen drei neue Anpassungsmöglichkeiten für das Spektralross Torrent sowie vier zusätzliche Rüstungssets. Das Tarnished Pack wird ebenfalls ab dem 28. August erhältlich sein und soll laut Bandai Namco jeweils 4,99 Euro Kosten.

Elden Ring selbst ist bereits für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PC erhältlich. Wer auf das „Switch 2“-Debüt gewartet hat, kann sich mit dem neuen Story-Trailer nun noch einmal auf das Abenteuer einstimmen.

Der neue Trailer:

via RPG Site, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware