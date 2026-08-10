Neue Hintergründe zum Final Fantasy IX Remake lassen Fans wieder etwas hoffen

Rund um das 25-jährige Jubiläum von Final Fantasy IX waren die Gerüchte um ein Remake des Klassikers auf dem Höhepunkt. Doch angekündigt wurde es nie. Stattdessen gab es unzähliges Merchandise, darunter sogar ein Prequel-Buch – das im Oktober auch deutschsprachig* erscheint. Auch die Anime-Adaption lebt wieder.

Inzwischen gehen die meisten Fans davon aus, dass ein Remake auch geplant war. An das Remake glauben Fans nicht zuletzt wegen des Nvidia-Leaks. Vor Jahren gab es eine Liste von unangekündigten Spielen – die Echtheit der Liste wurde dementiert, doch nach und nach wurden selbst die absurdesten Projekte dieser Liste später Realität. Auch das Remake von Final Fantasy IX soll es demnach gegeben haben, doch kürzlich zog Nate The Hate den Hoffnungen schon den Stecker.

Jetzt liefert ein Journalist mögliche Hintergründe. Der RPGsite-Gründer und ehemalige Eurogamer- und VG247-Redakteur Alex Donaldson ist gut vernetzt und erklärt aktuell in einem ResetEra-Thread, dass es ein Remake gab, die Entwicklung weit fortschritten gewesen sei und es sich um ein einzelnes Spiel gehandelt habe. Zuvor hatte Donaldson darüber spekuliert, wie die Aussagen von Naoki Yoshida zu Final-Fantasy-Remakes im Rahmen des Fan Festivals in Berlin zu deuten seien.

Das Projekt sei ins Stocken geraten und würde nicht mehr vorangetrieben, so Donaldson weiter. Das sei ein Thema für einen anderen Tag. Anders als Nate The Hate, der sich zuletzt ganz ähnlich äußerte, gibt Donaldson den Fans allerdings einen Strohhalm.

Gibt es Grund zur Hoffnung?

So könne sich der derzeitige Kurs jederzeit ändern. Donaldson verweist auf das neue Mobile-Game zu Dissidia, das „fast ein Jahr lang praktisch als eingestellt“ galt, bevor es wiederbelebt wurde. Nichts sei in Stein gemeißelt – so warte auch „9“ darauf, dass die Arbeit wieder aufgegriffen werde.

Donaldson erklärt weiterhin, dass Square Enix intern die Entscheidung getroffen habe, nach der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII den Fokus auf neue Geschichten zu konzentrieren und weniger darauf, aus der Vergangenheit zu schöpfen. Das könnte allerdings auch reine Spekulation sein, hier lässt sich Donaldson nicht so richtig in die Karten schauen. So oder so, aktuell ist das Final Fantasy IX Remake unwahrscheinlich – dabei bleibt es.

Bildmaterial: Final Fantasy IX, Square Enix