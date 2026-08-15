Neue Welt, Launch-Zeitraum und neuer Trailer: Kingdom Hearts IV liefert von der D23 Expo

Es hatte sich in den letzten Tagen schon angedeutet: Da lag was in der Luft. An diesem Wochenende findet die D23 Expo von Disney statt und alljährlich gilt sie als Chance auf Kingdom Hearts IV.
Die Anzeichen in diesem Jahr: bestens. Ein Panel zu Kingdom Hearts sollte es geben, Co-Director Tai Yasue ist vor Ort und gestern bat sogar Square Enix die Fans, den Livestream zu verfolgen. Wer das heute Nacht tat, wurde nicht enttäuscht. Square Enix präsentierte einen brandneuen Trailer.
Nach dem Comeback von Kingdom Hearts IV bei der Nintendo Direct gibt es neues Gameplay, Mickey, Donald und Goofy und eine neue Welt sowie einen eingegrenzten Launch-Zeitraum. Ende 2027 soll Kingdom Hearts IV erscheinen.
So irgendwie fühlt es sich an, als würde sich Kingdom Hearts IV tatsächlich der Fertigstellung nähern. Dafür sorgt vor allem die Vorstellung der neuen Welt aus Coco. Der Animationsfilm von Pixar erschien 2017 und thematisiert den „Tag der Toten“ – den mexikanischen Día de Muertos.
Nach dem heutigen Trailer und der Ankündigung, dass Kingdom Hearts IV im Frühjahr 2027 erscheint, heißt es für Fans wohl endlich: Vorfreude aufbauen. Dabei könnte auch der heute ebenfalls angekündigte Anime helfen – der hat noch keinen Termin, aber „coming soon“ klingt vielversprechend. Neben der neu angekündigten „Switch 2“-Version erscheint Kingdom Hearts IV auch für PS5, Xbox und PCs.
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix
9 Kommentare
@DarkJokerRulez ich meinte auch eher eine Ankündigung zu FFXVII. Dass es nicht sobald erscheint, ist mir schon klar. Ich hab eher die Hoffnung, dass es einfach mal voran geht, wenn Square dieses Projekt endlich mal beendet hat. FF ist nun mal die einzige Marke von Square, die zumindest mich noch am meisten interessiert - na gut, neben DQ noch. Aber man sehnt schon immer die Momente herbei, wenn alle anderen Projekte von Square, die nichts mit einem FF Hauptteil zu tun haben, beendet sind.
Ich weis das Cartoon in " steht, aber verstehe nicht wieso? Das ist ein Computeranimationsfilm und ich kann ihn wirklich empfehlen.
Ich finde es geht, mehr als der davor auf jedenfall.
Und gut überhaupt nochmal etwas neues in so kurzer Zeit zu sehen.
Also da ich den Film Coco sehr mag und er wirklich einer der besten Filme der letzten Jahre von Disney war, freu ich mich auf die Welt und finde sie auch passend. Jetzt bitte noch Onward, ebenfalsl ein sehr guter Film, ins Spiel packen und ich hätte schon 2 gute Welten dabei^^
Recht unspektakulär finde ich das jetzt auch nicht, man hat halt schon mal in einem kurzen Trailer, die Coco Welt vorgestellt, ohne halt viel zu spoilern.
Ist ganz simpel vorhin fiel mir, das Wort Computeranimationsfilm nicht ein. Ich hatte einen kleinen aussetzer. Deshalb habe ich, das Wort "Cartoon" gewählt.
Achso, ja okay das kenne ich kann passieren XD
Aber wie geschrieben, mit dem Film macht man nichts falsch, kann ich wirklich empfehlen^^ Ist in erster Linie natürlich ein Familienfilm, aber ein ziemlich guter. Aber wenn man solche Filme nicht mag, ja dann ist der für einen auch nichts.
Nur schade das KH4 halt auch keine deutsche Sprache haben wird, das ist das was ich am meisten ab Teil 3 blöd finde.
Wow Ende 2027 ist weit früher als ich erwartet habe. Wenn das Spiel wirklich da erscheint hat Square nächstes Jahr ja echt eine killer Jahr mit FF14 Evercold, FF7 REvelations und KH4. Außerdem könnten wir dadurch noch eine ordentliche Disc Version bekommen.
Ich muss auch sagen das ich Coco niemals als Welt geahnt hätte, ich habe den Film nicht mal gesehen. Aber ganz ehrlich gefällt mir sehr gut, das sie solche Kreativen und vielleicht kleinere (gehe mal davon aus, da ich wirklich noch nie von dem Film gehört hatte) Disne Welten nehmen, als wenn jetzt alles nur die großen offensichtlichen wären. Ich hoffe ja wirklich das wir zumindest noch ein Klassiker bekommen.
Fan den Trailer auf jeden Fall sehr gut und ich kann es schon kaum abwarten. Besonders da dass Spiel jetzt früher als erwartet erscheint kann ich bald meinen Kingdom Hearts Marathon starten.