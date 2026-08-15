Neue Welt, Launch-Zeitraum und neuer Trailer: Kingdom Hearts IV liefert von der D23 Expo

Es hatte sich in den letzten Tagen schon angedeutet: Da lag was in der Luft. An diesem Wochenende findet die D23 Expo von Disney statt und alljährlich gilt sie als Chance auf Kingdom Hearts IV.

Die Anzeichen in diesem Jahr: bestens. Ein Panel zu Kingdom Hearts sollte es geben, Co-Director Tai Yasue ist vor Ort und gestern bat sogar Square Enix die Fans, den Livestream zu verfolgen. Wer das heute Nacht tat, wurde nicht enttäuscht. Square Enix präsentierte einen brandneuen Trailer.

Nach dem Comeback von Kingdom Hearts IV bei der Nintendo Direct gibt es neues Gameplay, Mickey, Donald und Goofy und eine neue Welt sowie einen eingegrenzten Launch-Zeitraum. Ende 2027 soll Kingdom Hearts IV erscheinen.

So irgendwie fühlt es sich an, als würde sich Kingdom Hearts IV tatsächlich der Fertigstellung nähern. Dafür sorgt vor allem die Vorstellung der neuen Welt aus Coco. Der Animationsfilm von Pixar erschien 2017 und thematisiert den „Tag der Toten“ – den mexikanischen Día de Muertos.

Nach dem heutigen Trailer und der Ankündigung, dass Kingdom Hearts IV im Frühjahr 2027 erscheint, heißt es für Fans wohl endlich: Vorfreude aufbauen. Dabei könnte auch der heute ebenfalls angekündigte Anime helfen – der hat noch keinen Termin, aber „coming soon“ klingt vielversprechend. Neben der neu angekündigten „Switch 2“-Version erscheint Kingdom Hearts IV auch für PS5, Xbox und PCs.

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Der neue Trailer:

Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix