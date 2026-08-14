Die kultigen Mumins erhalten schon das nächste Spiel und diesmal wird es sommerlich

Das Point-and-Click-Adventure Moomin: Midsummer Madness wird in diesem Herbst für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen. Für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch wird außerdem eine physische Version erhältlich sein.

Der erst vor einigen Monaten veröffentlichte Vorgänger Moomintroll: Winter’s Warmth ist ein verspieltes Point-and-Click-Adventure, das auch in Japan sehr gut ankam und von der Famitsu sehr gut bewertet wurde. Hier gibt es im Westen übrigens nachträglich eine physische Version* von iam8bit.

Die Mumins, wie sie in Deutschland heißen, sind in Japan sehr beliebt und genießen speziell nach der Anime-Adaption in den 90ern Kultstatus. Das neue Spiel wechselt interessanterweise Entwickler und Publisher. War für „Winter’s Warmth“ noch Hyper Games zuständig, sind es diesmal Shochiku Games und Entwickler Crossbridge Game Studios.

Diesmal wird es sommerlicher: Während man im Vorgänger noch durch den Schnee stapfen musste, gilt es diesmal, ein merkwürdiges altes Theater zu erkunden, das von einer gewaltigen Überschwemmung eingeschlossen wurde.

Auf ihrer Reise erwarten sie liebenswerte Begegnungen, bekannte Gesichter und jede Menge Unfug.

Besonders auffällig sind die detailreichen, handgemalten Kulissen, die von Tove Janssons ursprünglichem Zeichenstil inspiriert sind. Dabei wurde besonders auf viele kleine Details geachtet, die aufmerksame Mumin-Fans entdecken können.

Für ein angenehmes Spielgefühl für alle Altersgruppen sorgen leichte Rätsel und unterhaltsame Minispiele. Ein Hinweissystem stellt sicher, dass die Herausforderungen auch für junge und weniger geübte Fans entspannt und zugänglich bleiben.

Moomin: Midsummer Madness soll sowohl langjährigen Mumin-Fans als auch Märchenliebhabern gefallen, die zum ersten Mal das wundersame Mumintal betreten, so Publisher Shochiku Games und Entwickler Crossbridge Game Studios.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Moomin: Midsummer Madness, Shochiku Games, Crossbridge Game Studios