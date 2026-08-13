„Hollow Knight“-Fans schauen hin: Parasitäres Metroidvania aus Bielefeld will euch begeistern

Mit Shellbound entsteht derzeit ein ungewöhnliches Metroidvania in Deutschland. Das in Bielefeld ansässige Studio Fake Lobster hat mit Kinetic Publishing einen Publisher gefunden und gleichzeitig den geplanten Zeitraum für die Veröffentlichung eingegrenzt. Im Sommer 2028 soll das Abenteuer für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC via Steam erscheinen.

Optisch erinnert Shellbound durchaus an Genregrößen wie Hollow Knight oder Ori, spielerisch wollen die EntwicklerInnen dem bekannten Konzept jedoch eine eigene Idee verpassen. Im Mittelpunkt steht nämlich ein Parasit, der auf dem Rücken einer gigantischen, gottgleichen Schnecke lebt.

Eine Welt, die sich tatsächlich verändert

Die Organe der Schnecke bilden labyrinthartige Gebiete, deren Aufbau sich durch die biologischen Veränderungen des Lebewesens wandeln kann. Auch die Bewohner reagieren auf das Verhalten der SpielerInnen. Werden beispielsweise zu viele Exemplare einer bestimmten Gegnerart besiegt, kann sich diese weiterentwickeln und bei der nächsten Begegnung in einer stärkeren Form mit neuen Fähigkeiten zurückkehren.

Besonders wichtig sind dabei die parasitären Kräfte. Mit ihnen lassen sich Gegner und sogar einige NPCs übernehmen. Jede Kreatur besitzt eigene Fähigkeiten für Fortbewegung, Kämpfe oder Rätsel, wodurch sich wiederum versteckte Gebiete und alternative Wege erreichen lassen. Klassische Fähigkeitssperren eines Metroidvanias sollen sich dadurch teilweise auf kreative Weise umgehen lassen.

„Shellbound hat uns dazu inspiriert, genau die Art von Spiel zu entwickeln, die wir selbst so gerne spielen: voller Geheimnisse und Entdeckungen und mit unserer ganz eigenen parasitären Wendung“, erklärt Mitgründer Eric Frantzen.

Bis zur Veröffentlichung ist allerdings noch Geduld gefragt. Shellbound soll im Sommer 2028 erscheinen. Ein neues Video gewährt schon jetzt einen weiteren Blick auf das ungewöhnliche Metroidvania aus Bielefeld.

Das Video:

via Gematsu, Bildmaterial: Shellbound, Fake Lobster, Kinetic Publishing