Wieso Fans wieder mal auf eine Neuauflage von Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII hoffen

Final Fantasy VII Revelation steht gefühlt vor der Tür und der kommende Auftritt bei der Gamescom dürfte dieses Gefühl noch verstärken. Doch etwas, auf das Fans der Compilation schon seit Jahren hoffen, hat sich bisher nicht erfüllt. Eine Neuauflage von Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII. Der Klassiker ist nach wie vor auf der PS2 gefangen.
Dass es eine Neuauflage geben könnte, ist mit der Remake-Trilogie nicht unwahrscheinlicher geworden. Im Zuge dessen erhielt schon Crisis Core sein Remaster – doch das hatte inhaltlich eben auch ganz gut gepasst.
Dirge of Cerberus ist nun mal nach den Ereignissen des Originalspiels angesiedelt. Nomura erklärte schon vor einer ganzen Weile, eine Neuauflage mitten in der Remake-Trilogie könnte verwirrend sein. Aber danach? Aktuell schöpfen Fans wieder Hoffnung.
Grund dafür ist ein Social-Media-Post von Sänger und Ikone Gackt. Gackt ist schon lange mit Final Fantasy VII verbunden und die japanische Stimme und Inspiration hinter Genesis Rhapsodos. Ein Cosplay als eben dieser präsentierte Gackt aktuell bei Instagram. Nun ist Genesis vor allem in Crisis Core relevant, in Dirge of Cerberus spielt er kaum eine Rolle. Doch die Hintergrundmusik des Beitrags ist Dirge of Cerberus zuzuschreiben.
Teasert Gackt hier …?
Fans hoffen, dass dies ein kleiner Teaser ist und es ist nicht abwegig. Kurz bevor das Remaster zu Crisis Core angekündigt wurde, veröffentlichte Gackt einen Beitrag und schrieb darüber, ein Studio für Sprachaufnahmen besucht zu haben, in dem er schon 10 Jahre nicht gewesen sei. Oft genug führen Gackts Beiträge aber zu gar nichts – auch Genesis-Cosplays gab es schon oft genug auf seiner Timeline.
Aber es muss ja auch nicht gleich eine Neuauflage zu Dirge of Cerberus sein. Fans spekulieren auch, Genesis könnte ein Bossfight im kommenden Final Fantasy VII Revelation sein. Schon mit dem Auftritt von Weiss in der Trilogie hat Director Naoki Hamaguchi viele Fans überrascht. Weiss war schon vor der Veröffentlichung auch Teil von Promo-Material. Vielleicht sehen wir also bald Genesis? Die Zeit wird es zeigen. Final Fantasy VII Revelation erscheint im Frühjahr 2027 für Switch 2, Xbox, PCs und PS5.
via GamesRadar, Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot
7 Kommentare
Ich checke es nicht. Seit wann ist man so heiß drauf. Ich fand es damald grausam und ich würde mal behaupten, dass ich ein FF Fanboy bin. Lasst es sein, macht was neues.
Oder ein Parasite Eve Remake wie bei der Resident Evil Reihe
Also keine Ahnung aber langsam hab ich echt genug von ffvii. Freu mich auf das Finale aber danach is auch langsam mal Ende. Wie wäre es mal mit viii oder mal n neues FF? Oder alte Klassiker wie parasite eve vagrant story oder ffvi oder oder. Ich find ffvii absolut toll aber es ist definitiv overhyped.
Joa ist jetzt natürlich nicht das beste Spiel aber ich bin der Meinung das jedes Spiel auf den modernen Plattformen verfügbar sein sollte. Also bin ich schon sehr dafür dass das Spiel ein Port oder remastered bekommt.
Ich gehöre nicht dazu, aber viele sind in der Generation aufgewachsen mit "The Crow", "Blade" und "evanescence". Diese nischige Subkultur feiert auch dieses Game ab. Diese Kombination mit Vincent, Lucreatia und diese Scifi Engeldesigns mit einem Narzissten der Verse aus einem Buch namens Loveless liest, hat so ein gewisse einzigartiges romantisches Enigma, was diese Energie wie in alten Berliner Technomusikvideos aus der deutschen U-Bahn channelt (z.B. , oder die Musikvideos der 2000er Goth Musik. Jeder das das mochte und mit Final Fantasy aufgewachsen ist, waren große Fans von Dirge of Cerberus. Das darf man echt nicht unterschätzen Nitec ,
Ich bin da immer aufs Neue überrascht, allerdings muss ich auch sagen, dass Artstyles in der Richtung ja doch sehr rar sind in heutiger Zeit, weil alles komisch hell ist, oder absolut dunkel sind, oder doch sehr sehr plastisch aussehen. Ob der Artstyle bei neuen Engines passt, wage ich zu bezweifeln, lass mich aber gerne eines besseren belehren.
In Anime nennt man sowas auch Edgelords *g*
Ist ja auch heute immer noch beliebt. Auch dieses "2deep4you"-Anime Writing ist gar nicht so selten. Und das war dann die Basis für Dirge of Cerberus und auch Crisis Core, halt die volle Packing.
(ich liebe btw. evanescence!)
Ich denke, dass das Spiel zumindest nen Port / Remaster kriegen sollte. Am liebsten hätte ich es, wenn man die Compilation of Final Fantasy VII einfach begraben würde. Aber da das nicht der Fall ist und die Remake Trilogie darauf aufbaut, dann sollt man auch die komplette Story zugänglich machen für die Leute, die sie erleben wollen.
Aber vielleicht machen sies auch in zusammengestauchter Form als DLC für Revelation, wie auch mal spekuliert wurde.
Hoffentlich hast Dus zumindest so weit gespielt, dass Du den geilen Twist erlebt hast, dass
Spoiler anzeigen
Hojo sich digitalisiert hat um eine virtuelle Reunion oder so nen Shit abzuziehen. Mein Mund war offen, als ich den Blödsinn habe über mich ergehen lassen.
Ich bin SO bereit dafür, dass das in Revelation vorkommt