Wieso Fans wieder mal auf eine Neuauflage von Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII hoffen

Final Fantasy VII Revelation steht gefühlt vor der Tür und der kommende Auftritt bei der Gamescom dürfte dieses Gefühl noch verstärken. Doch etwas, auf das Fans der Compilation schon seit Jahren hoffen, hat sich bisher nicht erfüllt. Eine Neuauflage von Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII. Der Klassiker ist nach wie vor auf der PS2 gefangen.

Dass es eine Neuauflage geben könnte, ist mit der Remake-Trilogie nicht unwahrscheinlicher geworden. Im Zuge dessen erhielt schon Crisis Core sein Remaster – doch das hatte inhaltlich eben auch ganz gut gepasst.

Dirge of Cerberus ist nun mal nach den Ereignissen des Originalspiels angesiedelt. Nomura erklärte schon vor einer ganzen Weile, eine Neuauflage mitten in der Remake-Trilogie könnte verwirrend sein. Aber danach? Aktuell schöpfen Fans wieder Hoffnung.

Grund dafür ist ein Social-Media-Post von Sänger und Ikone Gackt. Gackt ist schon lange mit Final Fantasy VII verbunden und die japanische Stimme und Inspiration hinter Genesis Rhapsodos. Ein Cosplay als eben dieser präsentierte Gackt aktuell bei Instagram. Nun ist Genesis vor allem in Crisis Core relevant, in Dirge of Cerberus spielt er kaum eine Rolle. Doch die Hintergrundmusik des Beitrags ist Dirge of Cerberus zuzuschreiben.

Teasert Gackt hier …?

Fans hoffen, dass dies ein kleiner Teaser ist und es ist nicht abwegig. Kurz bevor das Remaster zu Crisis Core angekündigt wurde, veröffentlichte Gackt einen Beitrag und schrieb darüber, ein Studio für Sprachaufnahmen besucht zu haben, in dem er schon 10 Jahre nicht gewesen sei. Oft genug führen Gackts Beiträge aber zu gar nichts – auch Genesis-Cosplays gab es schon oft genug auf seiner Timeline.

Aber es muss ja auch nicht gleich eine Neuauflage zu Dirge of Cerberus sein. Fans spekulieren auch, Genesis könnte ein Bossfight im kommenden Final Fantasy VII Revelation sein. Schon mit dem Auftritt von Weiss in der Trilogie hat Director Naoki Hamaguchi viele Fans überrascht. Weiss war schon vor der Veröffentlichung auch Teil von Promo-Material. Vielleicht sehen wir also bald Genesis? Die Zeit wird es zeigen. Final Fantasy VII Revelation erscheint im Frühjahr 2027 für Switch 2, Xbox, PCs und PS5.

via GamesRadar, ​​Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot