Eine spannende Theorie zum Termin zu Pokémon Wind und Welle macht die Runde

2027 – viel konkreter wurde The Pokémon Company beim Veröffentlichungszeitraum von Pokémon Wind* und Pokémon Welle* bislang nicht. Doch möglicherweise liefern ausgerechnet einige Änderungen im kompetitiven Pokémon-Bereich einen Hinweis darauf, wann die neue Generation erscheinen könnte.

Im vergangenen Monat wurde bekannt, dass Pokémon UNITE ab 2027 nicht mehr Teil der Pokémon-Weltmeisterschaften sein wird. Die Championship Series des Spiels soll zwar zunächst weitergehen, endet im kommenden Jahr allerdings bereits im Februar mit dem Finale in Tokio.

Gleichzeitig wird auch das Wettbewerbsformat von Pokémon GO verändert und von klassischen 1-gegen-1-Kämpfen auf ein teambasiertes 3-gegen-3-System umgestellt. Dadurch könnte bei den Pokémon-Weltmeisterschaften künftig mehr Platz im Zeitplan entstehen. Und genau hier kommt Wind und Welle ins Spiel.

Ein Start spätestens im April 2027?

Bislang ist das allerdings reine Spekulation: Denkbar wäre, dass Wind und Welle einen eigenen PvP-Modus erhält, der zukünftig ebenfalls bei den Weltmeisterschaften vertreten sein könnte. Zwar soll Pokémon Champions die zentrale Plattform für kompetitive Pokémon-Kämpfe bleiben, das schließt einen zusätzlichen Mehrspieler-Modus der neuen Hauptspiele jedoch nicht grundsätzlich aus.

Sollte Wind und Welle tatsächlich schon bei den Weltmeisterschaften 2027 eine Rolle spielen, müsste das Spiel entsprechend früh erscheinen, damit sich die Community mit den Mechaniken und einem möglichen Wettbewerbsformat vertraut machen kann.

Ein Veröffentlichungsdatum spätestens im Frühjahr beziehungsweise bis April 2027 wäre unter dieser Annahme durchaus denkbar. Auch frühere Gerüchte deuteten bereits auf einen frühen Start im Jahr 2027 hin.

Vielleicht müssen wir auf konkrete Informationen ohnehin nicht mehr lange warten. Vom 28. bis 30. August finden die diesjährigen Pokémon-Weltmeisterschaften statt, bei deren Abschluss traditionell Neuigkeiten zu verschiedenen Pokémon-Titeln präsentiert werden. Ein neuer Trailer, weitere Pokémon oder sogar das konkrete Veröffentlichungsdatum von Pokémon Wind und Welle wären dort zumindest denkbar.

Bis dahin bleibt die Theorie rund um den freien Platz im Wettbewerbsprogramm allerdings genau das: eine interessante Spekulation. Schon Praxis. Pokémon Wind* und Pokémon Welle* könnt ihr bei Amazon schon vorbestellen.

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak