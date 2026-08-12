Persona 4 Revival zeigt fünf große Neuerungen – vor allem das Kampfsystem wird erweitert

Bis zur Rückkehr nach Inaba dauert es noch einige Monate, doch Atlus zeigt schon jetzt genauer, was sich mit Persona 4 Revival* gegenüber dem Original verändern wird. In einem neuen „New Features“-Trailer stellt das Studio gleich fünf Neuerungen vor. Diese betreffen sowohl die Präsentation als auch Musik und Kampfsystem.

Eine davon sind vollständig vertonte Events. Neu aufgenommene Dialoge sollen nicht nur die Hauptgeschichte begleiten, sondern auch zusätzliche Social-Link-Ereignisse vertonen und den Alltag in Inaba lebendiger gestalten. Hier lohnt sich auch ein Blick auf die komplett neuen englischen SprecherInnen.

Auch musikalisch gibt es Neues. Atlus-Komponist Riyota Kosuka steuert neue Stücke bei, während bekannte Musik aus Persona 4 neu arrangiert wird. Den Gesang übernimmt Shiiori Sasaki.

Baton Pass, Send Flying und Prime Time

Deutlich umfangreicher fallen die Änderungen am Kampfsystem aus. Mit Baton Pass hält eine aus späteren Persona-Spielen bekannte Mechanik Einzug. Während eines „1 MORE“ kann der eigene Zug an ein anderes Gruppenmitglied weitergegeben werden, um beispielsweise gezielter weitere Schwächen der Gegner auszunutzen.

Komplett neu ist dagegen Send Flying. Wird ein Gegner mit einer Statusveränderung durch einen normalen Angriff zurückgeschleudert und trifft dabei einen weiteren Gegner, verursacht dies zusätzlichen Schaden und überträgt gleichzeitig den Statuseffekt. Entsprechend funktioniert die Mechanik nur bei Kämpfen gegen mehrere Gegner.

Die wohl mächtigste Neuerung hört auf den Namen Prime Time. Sobald die entsprechende Anzeige gefüllt ist, erhält die Gruppe mehrere aufeinanderfolgende Aktionen. Fähigkeiten verbrauchen währenddessen keine Ressourcen, gegnerische Resistenzen werden ignoriert und Baton Pass kann frei eingesetzt werden. Den Abschluss bildet ein besonders starker Angriff namens „Series Finale“.

Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam und Microsoft Store. Bei Amazon* könnt ihr physisch vorbestellen, auch für PS5. Zum Start wird das Rollenspiel außerdem im Game Pass verfügbar sein.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio