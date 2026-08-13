Angespielt! Captain Tsubasa 2: World Fighters bietet überraschende Gameplay-Tiefe

Bei der letzten WM auf dem amerikanischen Kontinent gab es große Kontroversen um den Spielstil und die Schiedsrichterentscheidungen rund um das argentinische Nationalteam. Doch was wäre, wenn die Spieler auf dem Feld alle Spezialattacken hätten und gar kein Schiedsrichter vorhanden wäre?

Dieses Gefühl können wir in Captain Tsubasa 2: World Fighters live erleben – und das Action-Kampf-Fußballspiel ist definitiv etwas anderes, als man es von eFootball oder Fifa kennt. Wir durften das Spiel auf der AnimagiC 2026 bei Bandai Namco anspielen. Es wurde ziemlich chaotisch – aber vielleicht gerade deswegen sehr lustig.

Chaotisch mit massenweise Spezialaktionen

Zuerst fällt uns die tolle Präsentation auf. Zwar ist das Stadionfeeling nicht ganz wie bei den bekannten großen Fußballtiteln, aber man gibt sich sichtbar Mühe. Das sieht man auch an der Vielzahl von Animationen, Bandai Namco spricht hier von über 150 Stück.

Direkt ab der Intro-Szene werden nicht nur die Spieler gezeigt, sondern auch das Stadion und die Aufstellungen werden hübsch präsentiert. Wir wählen eines der vier vorhandenen Teams aus der Demo aus – in der Vollversion gibt es deutlich mehr, nämlich 22 Nationalmannschaften mit 110 spielbaren Charakteren, die alle ziemlich gut getroffen sind und auch wie im Anime von Shueisha aussehen.

Doch wichtig ist es auf dem Rasen. Und da sind die ersten Minuten ziemlich chaotisch und gewöhnungsbedürftig. Das liegt nicht nur daran, dass ihr gefühlt über den halben Platz grätschen könnt, um dem ballführenden Gegner den Ball abzunehmen. Neu sind die Superaktionen, die für noch mehr taktische Möglichkeiten sorgen. Denn normalen Attacken kann man ausweichen – etwa mit einem gut getimten Pass oder einem noch besser getimten Dribbling, welches ein Tackling ins Leere laufen lässt. Das ist bei Superaktionen deutlich schwieriger.

Als jemand, der noch nie groß Tsubasa gespielt hat, war das Konzept des „Torwarts müde schießen“ durchaus interessant. Hier sind besonders die aufladbaren Superschüsse wichtig, denn sie ziehen dem Torwart besonders schnell Energie ab. Nachdem der Torwart zwei dieser Schüsse geblockt hat, sind die HP erschöpft, manchmal sogar mit einem von RPGs bekannten „Bruch“ – danach geht das Runde deutlich einfacher ins Eckige. Jeder Torschuss ist dabei ein neues Glücksspiel, denn wie beim Elfmeterschießen legen sich Schütze und Torwart bei einem Schuss für eine Ecke fest. Je weiter die Eingaben voneinander entfernt sind, desto wahrscheinlicher ist ein Treffer.

Überraschende Gameplay-Tiefe nach der Eingewöhnung

Doch je mehr man ins Spiel kommt, desto mehr Spaß macht es – und zeigt dabei eine Spieltiefe, die man so nicht erwartet hätte. Das liegt vor allem in der passenden Kombination der verschiedenen, neuen Techniken: Die Superaktionen hatten wir bereits erwähnt: Sie sind Charakter-spezifische Fähigkeiten für Stürmer, Mittelfeldspieler und Verteidiger. Darunter fallen Superschüsse, Superpässe und Super-Dribblings.

Dazu gibt es Maximal-Aktionen, die ebenfalls aufgeladen werden müssen. Und in seltenen Fällen gibt es auch Wunderaktionen. Diese Comeback-Mom könnennnen den Spielverlauf zum Ende hin noch mal drehen.

Die Vollversion von Captain Tsubasa 2: World Fighters wird pünktlich zur Gamescom am 28. August 2026 erscheinen. Vorbestellungen sind ab sofort für PlayStation 5 und Nintendo Switch unter anderem bei Amazon* und für PCs über Steam und im Xbox Store möglich.

In der Vollversion gibt es auch einen Story-Modus, der die Originalstory erweitert und das bereits jetzt chaotische-spaßige Gameplay mit unterschiedlichen Teams mit jeweils eigenen Philosophien und Ambitionen ergänzt. Ihr begleitet in dieser neuen Geschichte Tsubasa Ozora und sein Team durch das Asiatische Jugendturnier und helft bei ihrem Aufstieg in das stark umkämpfte Weltjugendturnier.

Bildmaterial: Captain Tsubasa 2: World Fighters, Bandai Namco, Tamsoft