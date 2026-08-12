Nihon Falcom schreibt erneut satte Gewinne und Trails in the Sky kommt auch im Westen an

Schon in den letzten Quartalen sprachen die Geschäftszahlen von Nihon Falcom eine ziemlich deutliche Sprache. Jetzt blickt das japanische Unternehmen (via GameBiz und Automaton Media) auf die ersten drei Quartale seines aktuellen Geschäftsjahres von Oktober 2025 bis Juni 2026 zurück – und das starke Wachstum setzt sich fort.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte Falcom seinen Nettoumsatz um 111,3 Prozent steigern. Noch beeindruckender fällt die Entwicklung beim operativen Gewinn aus, der um satte 485,2 Prozent zulegte.
Trails in the Sky sorgt auch international für starke Zahlen
Als wichtigen Faktor nennt Falcom den Erfolg von Trails in the Sky 1st Chapter* – das Rollenspiel konnte sowohl in Japan als auch international auf Steam, Nintendo Switch und PlayStation 5 überzeugen.
Besonders das Geschäft außerhalb Japans scheint sich positiv entwickelt zu haben: Der Lizenzbereich, über den unter anderem Verkäufe durch internationale Publisher abgerechnet werden, legte beim Umsatz im Jahresvergleich um 121 Prozent zu.
Entsprechend wichtig dürfte für Falcom auch der Nachfolger werden. Trails in the Sky 2nd Chapter* befindet sich bereits in Entwicklung und soll im September 2026 weltweit gleichzeitig erscheinen.
Noch nicht in den aktuellen Zahlen enthalten ist dagegen Kyoto Xanadu, da der Titel erst im Juli und damit nach Ende des betrachteten Zeitraums veröffentlicht wurde. Für eine internationale Version gibt es bislang zudem noch keinen Termin.
An seiner Prognose für das gesamte Geschäftsjahr hält Nihon Falcom trotz der starken Entwicklung fest. Weiterhin erwartet das Unternehmen bei sämtlichen Gewinnkennzahlen ein zweistelliges Wachstum.
via Automaton Media, Bildmaterial: Trails in the Sky 1st Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom
10 Kommentare
Leider ist es meist so:
Erfolg -> mehr Kapital benötigt -> Fremdkapital -> Rendite Erwartung -> Druck auf Wachstum und Monetarisierung -> Vereinfachung für größere Zielgruppe
Generell gilt, dass Innovation Kassengift ist (hohes Risiko, hohe Kosten steht möglichen Erfolg/Misserfolg gegenüber) und das ist dann der Punkt wo dann nur noch Einheitsbrei erscheint. Zusätzlich müssen größere Massen angesprochen werden, also werden Mechaniken simplifiziert ( z.B. WoW, Pokémon, vllt noch FIFA und Mass effect)
Daher bin ich etwas zwiegespalten, einerseits freue ich mich, weil sie es verdienen, andrerseits kann es der Anfang vom Ende bedeuten. Ich denke das war auch der Grund, warum Sandfall (Expedition 33) keine weiteren Leute einstellen wollte.
Ich gönne und wünsche Falcom jeden Erfolg, aber mir wär schon lieber sie bleiben in ihrer Nische und sich einfach treu.
Je größer der Bekanntheitsgrad, desto mehr Leute will man ansprechen und desto größer die Gefahr sich von seinen Wurzeln und dem, was langjährige Fans lieb gewonnen haben zu entfernen.
Ist wie so oft Spekulation, aber gab's ja alles schon.
Wobei man aber selbst als Trails Fan zugeben muss das die Reihe jetzt nicht unbedingt durch Innovation und große Abwechslung glänzt. Ich denke eher die größte Gefahr wäre eher das Falcom nicht mehr so viele Teile mach die direkt aufeinander aufbauen, da sowas ja immer die verkaufszahlen drückt. Gerade dies ist meiner Meinung ja eine besondere Stärke der Reihe, weshalb es mich schon sehr stören würde wenn sie davon weggehen würden.
@ElPsy
Abseits der Hauptreihen behältst du vermutlich Recht. Von Erebonia zu Calvard z.b. haben sie aber das Kampfsystem (Mix mit Real Time, neue Arcus Gen) vollständig verändert, die graphische Oberfläche komplett neu aufgezogen und ich finde die Themen sind etwas erwachsener. Risikoärmer wäre vermutlich gewesen, gleiches system wie Cold Steel und nur leicht was ergänzen.
Das angesprochene Worldbuilding zähle ich schon als ein eigenes Genre und damit stehen sie ziemlich konkurrenzlos da, finde ich. Bitte bitte ändert das niemals
Die machen einfach richtig gute Spiele auf die ich mich immer freue. Ob Ys, Trails und Xandu ich zocke alles gerne und darf auch so weitergehen.
Also super und absolut verdient.