Nihon Falcom schreibt erneut satte Gewinne und Trails in the Sky kommt auch im Westen an

Schon in den letzten Quartalen sprachen die Geschäftszahlen von Nihon Falcom eine ziemlich deutliche Sprache. Jetzt blickt das japanische Unternehmen (via GameBiz und Automaton Media) auf die ersten drei Quartale seines aktuellen Geschäftsjahres von Oktober 2025 bis Juni 2026 zurück – und das starke Wachstum setzt sich fort.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte Falcom seinen Nettoumsatz um 111,3 Prozent steigern. Noch beeindruckender fällt die Entwicklung beim operativen Gewinn aus, der um satte 485,2 Prozent zulegte.

Trails in the Sky sorgt auch international für starke Zahlen

Als wichtigen Faktor nennt Falcom den Erfolg von Trails in the Sky 1st Chapter* – das Rollenspiel konnte sowohl in Japan als auch international auf Steam, Nintendo Switch und PlayStation 5 überzeugen.

Besonders das Geschäft außerhalb Japans scheint sich positiv entwickelt zu haben: Der Lizenzbereich, über den unter anderem Verkäufe durch internationale Publisher abgerechnet werden, legte beim Umsatz im Jahresvergleich um 121 Prozent zu.

Entsprechend wichtig dürfte für Falcom auch der Nachfolger werden. Trails in the Sky 2nd Chapter* befindet sich bereits in Entwicklung und soll im September 2026 weltweit gleichzeitig erscheinen.

Noch nicht in den aktuellen Zahlen enthalten ist dagegen Kyoto Xanadu, da der Titel erst im Juli und damit nach Ende des betrachteten Zeitraums veröffentlicht wurde. Für eine internationale Version gibt es bislang zudem noch keinen Termin.

An seiner Prognose für das gesamte Geschäftsjahr hält Nihon Falcom trotz der starken Entwicklung fest. Weiterhin erwartet das Unternehmen bei sämtlichen Gewinnkennzahlen ein zweistelliges Wachstum.

via Automaton Media, Bildmaterial: Trails in the Sky 1st Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom