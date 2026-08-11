Vom Fehlstart zur Erfolgsgeschichte: No Man’s Sky feiert seinen 10. Geburtstag

Kaum ein Spiel dürfte in den vergangenen Jahren eine größere Comeback-Geschichte hingelegt haben als No Man’s Sky. Man erinnere sich nur an die schwierigen Anfänge und vergleiche sie mit dem, was Hello Games inzwischen aus seinem Weltraum-Abenteuer gemacht hat. Nun gibt es einen weiteren Grund zum Feiern: No Man’s Sky ist zehn Jahre alt geworden.

Ursprünglich erschien das Spiel am 9. August 2016 für PlayStation 4, wenige Tage später folgte die PC-Version. Über die Jahre kamen Xbox One, Xbox Series, PlayStation 5, Nintendo Switch und schließlich am 5. Juni 2025 auch Nintendo Switch 2 hinzu. Noch beeindruckender ist jedoch, was sich innerhalb des Spiels getan hat.

40 große Updates – und alle kostenlos

Inzwischen hat Hello Games mehr als 40 Updates veröffentlicht, ohne dafür zusätzliche Kosten zu verlangen. No Man’s Sky erhielt unter anderem Basisbau, Exocraft, Siedlungen, Mechs, Haustiere, lebende Schiffe und Expeditionen. Gleichzeitig wurde das Universum mehrfach grundlegend überarbeitet und auf PlayStation kamen Unterstützungen für PSVR, PS5 und später PSVR2 hinzu.

Studio-Chef Sean Murray (via PlayStationBlog) blickt entsprechend emotional auf die vergangenen zehn Jahre zurück. „Seitdem haben Millionen von Spielern in No Man’s Sky ein Zuhause gefunden, verrückte Stützpunkte errichtet, Gemeinschaften gegründet, Freundschaften geschlossen und eigene Raumschiffe entworfen.“

Dabei scheint das Interesse noch lange nicht abzureißen. Laut Murray brachte das im vergangenen Jahr veröffentlichte Voyagers-Update sogar mehr SpielerInnen zurück als jedes andere Update seit dem ursprünglichen Start. Und trotz zehn Jahren Erkundung sollen weiterhin weniger als ein Prozent aller Planeten des gigantischen Universums entdeckt worden sein.

Zum Geburtstag viel Glück

Zum Jubiläum hat Hello Games nun auch ein entsprechendes Video veröffentlicht. Gleichzeitig verspricht Murray weitere große Pläne für die Zukunft von No Man’s Sky.

Und dann wäre da natürlich noch Light No Fire. An seinem nächsten großen Spiel arbeitet das kleine Team parallel weiter, auch wenn wir davon schon länger nichts Neues mehr gehört haben. Murray verspricht zumindest: „Hinter den Kulissen arbeiten wir mit Hochdruck an unserem nächsten Spiel ‚Light No Fire‘ und an großen Plänen für die Zukunft von ‚No Man’s Sky‘. Mehr dazu gibt es bald!“

Nach zehn Jahren ist die Reise von No Man’s Sky damit offenbar noch lange nicht vorbei.

Das Jubiläums-Video:

via PlayStationBlog, Bildmaterial: No Man’s Sky, Hello Games