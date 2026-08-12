Phantom Blade Zero kann jetzt vorbestellt werden – und erhält die nächste State of Play

Bis zur Veröffentlichung von Phantom Blade Zero dauert es nicht mehr allzu lange. Entwickler S-GAME hat jetzt die digitalen Vorbestellungen für das Wuxia-Action-RPG eröffnet und gleichzeitig einen neuen, rund elf Minuten langen Trailer veröffentlicht. Doch schon in wenigen Tagen soll es einen noch ausführlicheren Blick auf das Spiel geben.

Phantom Blade Zero erscheint jetzt am 29. Oktober 2026 für PlayStation 5 und PC via Steam und Epic Games Store. Inhaltlich schlüpft ihr in die Rolle des Kriegers Soul, dem nur noch 66 Tage zu leben bleiben. In dieser Zeit muss er sich zahlreichen AttentäterInnen stellen und einer größeren Verschwörung auf den Grund gehen.

Eigene State of Play angekündigt

Sony und S-GAME haben außerdem eine eigene State of Play zu Phantom Blade Zero angekündigt. Die Präsentation findet für uns in Deutschland am 18. August um 4:00 Uhr morgens statt und soll einen ausführlicheren Gameplay-Einblick bieten. Übertragen wird die Show auf YouTube und Twitch.

Gleichzeitig stehen nun die Preise der beiden digitalen Editionen fest. Die Standard Edition kostet hierzulande 69,99 Euro und enthält neben dem Spiel die frühzeitig freischaltbaren Inhalte „Treasure Basin“ und das „Legacy“-Outfit.

Für die Deluxe Edition werden 79,99 Euro fällig. Zusätzlich sind die beiden Outfits „Wulin Legend“ und „Blood-Steel Form“ sowie ein digitales Artbook und der digitale Soundtrack enthalten.

Wer vor der State of Play bereits mehr sehen möchte, kann sich derweil den neuen elfminütigen Trailer zu Phantom Blade Zero ansehen. Derweil findet ihr Phantom Blade Zero ab sofort auch schon im PlayStation Store. Von einer physischen Version gibt es noch keine Spur.

Das neue Gameplay:

via Gematsu, Bildmaterial: Phantom Blade Zero, S-GAME