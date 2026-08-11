Zidane feiert im Oktober sein Comeback – genauso wie Cloud, Squall und Tidus

Das Final Fantasy IX Remake bleibt ein Dauerthema. Eigentlich ja wiederum nicht, denn es gibt kein Final Fantasy IX Remake. Zidane erlebt jedenfalls trotzdem bald sein Comeback. Genauso wie Clive, Squall, Tidus und Cloud.

Sie alle sind Visionen in Final Fantasy Resonance*, das im Oktober erscheint. Visionen sind die kristallisierte Essenz eines Charakters. Schließt ihr Ereignisse mit Charakteren ab, erhaltet ihr deren Visionen. Damit könnt ihr dann Protagonist Rain und seine Verbündeten ausrüsten, um die Macht der Visionen zu nutzen, Werte zu verbessern und neue Fähigkeiten freizuschalten.

Passt alles, kommt es zur Resonanz. Wie genau die Resonanz einer solchen Vision aussieht, das zeigt Square Enix aktuell am Beispiel von Cloud. Alles kein Zufall – denn der feiert am heutigen 11. August seinen Geburtstag. So steht es in den Ultimania Büchern. 1986 übrigens. Damit wird Cloud in diesem Jahr 40 – wie die meisten „Final Fantasy“-Fans.

Spaß beiseite. Der Visions-Aufruf ist ziemlich aufwendig, wie ihr seht. Das „erste HD-2D-Spiel zu Final Fantasy“ setzt dabei auch auf cineastische Sequenzen, in denen Cloud vom Design her natürlich an die Remake-Trilogie anknüpft. Danach hagelt es Schaden. Der Trailer zum Krieger des Lichts vertieft das Ganze noch einmal.

Mehr als nur Visionen

Visionen gibt es nicht nur von Hauptcharakteren der Final-Fantasy-Serie. Es gibt auch einige Visionen, die extra für Resonance erschaffen wurden. Und auch darüber hinaus ist Final Fantasy Resonance viel mehr als nur seine bekannten Visionen.

Euch erwartet eine klassische Erzählung (die auf dem ersten Handlungsbogen von Final Fantasy Brave Exvius basiert) um Kristalle mit überraschenden Wendungen, Rain und seine unvergesslichen Verbündeten, exotische Regionen, Dörfer und Städte sowie rundenbasierte Kämpfe, Dungeons, Esper und natürlich Chocobos.

Besucht unser Artikel-Archiv, um mehr zu erfahren! Final Fantasy Resonance wird am 22. Oktober 2026 für Switch 2, die alte Switch, PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen. Eine physische Version gibt es für Switch, Switch 2 und PS5 – diese ist bei Amazon* vorbestellbar.

Die Vision Cloud:

Die Vision Krieger des Lichts:

Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix, Team Asano, Lancarse