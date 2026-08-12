Marvel’s Wolverine erscheint auf Disc und die Limited-Konsole zum Spiel hat kein Laufwerk

Passend zur bevorstehenden Veröffentlichung von Marvel’s Wolverine* legt Sony neue Limited-Edition-Hardware auf. Im Mittelpunkt steht ein PS5-Digital-Edition-Bundle im sogenannten „Battle Yellow“-Design, das gemeinsam mit Insomniac Games, Marvel Games und dem schottischen Grafikkünstler Jock entstanden ist.
Optisch orientiert sich die Konsole am „Battle Reborn“-Anzug von Wolverine. Entsprechend dominiert Gelb, während große Krallenspuren Teile des Designs „aufreißen“. Das Bundle enthält neben der PS5 Digital Edition einen passenden DualSense-Controller sowie einen Spielcode für Marvel’s Wolverine.
Falls ihr euch Marvel’s Wolverine für PS5 separat physisch kauft, dann habt ihr das Spiel also auf Disc. Diese könnt ihr mit eurer limitierten PS5 zum Spiel allerdings nicht nutzen. Klar, spielt keine Rolle, weil das Spiel als Code sowieso nochmal beiliegt. Dennoch ein „kurioser“ Umstand, der wohl stellvertretend für eine Übergangszeit steht, die unaufhaltsam begonnen hat.
Der Battle-Yellow-Controller wird auch einzeln angeboten und wird, wie auch bei anderen Sondereditionen bisher, auch im freien Handel erhältlich sein. Wer bereits eine PS5 Slim oder PS5 Pro besitzt, kann stattdessen entsprechende Konsolen-Cover kaufen. Die Konsolen-Cover sind sowohl mit PS5-Konsolen mit Disc-Laufwerk als auch mit der Digital Version ohne Disc-Laufwerk kompatibel.
Gelb oder doch lieber Adamantium?
Für BesitzerInnen einer PS5 Pro gibt es außerdem eine zweite Variante. Die „Adamantium Limited Edition“ setzt auf eine Metallic-Oberfläche und greift damit das Material auf, das Wolverines Skelett und Krallen überzieht. Auch hier gehören die Krallenspuren zum Design. Passend dazu erscheint ein separater DualSense-Controller im Adamantium-Look.
Für Deutschland gelten folgende unverbindliche Preisempfehlungen:
- PS5 Digital Edition – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Bundle: 649,99 Euro
- DualSense – Battle Yellow Limited Edition: 84,99 Euro
- PS5-Cover – Battle Yellow Limited Edition: 74,99 Euro
- PS5-Pro-Cover – Battle Yellow Limited Edition: 74,99 Euro
- PS5-Pro-Cover – Adamantium Limited Edition: 74,99 Euro
- DualSense – Adamantium Limited Edition: 84,99 Euro
Die Vorbestellungen starten in Deutschland am 19. August um 10 Uhr über PlayStation Direct sowie je nach Produkt bei ausgewählten Händlern. Sämtliche Varianten werden nur in begrenzter Stückzahl angeboten.
Die Hardware erscheint schließlich gemeinsam mit Marvel’s Wolverine am 15. September 2026. Marvel’s Wolverine erscheint auf Disc* im Handel, wie auch Insomniac Games einigermaßen stolz vor einiger Zeit herausposaunt hat.
via PlayStation Blog, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment
3 Kommentare
Naja, Konsolenbundles hin Sony haben doch schon Ewigkeiten keine physischen Spiele mehr dabei gehabt, unabhängig ob es eine Konsole mit oder ohne Disc-Laufwerk war.
wohl keine für die erste ps5 schade beide hüllen je eine seite hätte was aber sony bekommt von mir kein geld für konsole zubehör wenn nur noch für games oder dlc aber für nix anderes mehr
Du kannst dir jederzeit ein separates Laufwerk kaufen. Kenne gerade die Verfügbarkeit nicht, aber damit wollen sie ja Geld verdienen. Du hast das digitale Gerät als Ausgangsgerät und kannst dir wahlweise ein Laufwerk dazukaufen. Ich würde niemals damit rechnen, dass Sony hier jetzt noch großartig Komplettpakete anbietet, wo ja selbst die PS5 Pro schon standardmäßig nur ohne Laufwerk ausgeliefert wird. Sich ein Laufwerk zu kaufen, den digitalen Code zu verkaufen und sich dafür dann das Spiel auf Disc zu kaufen, wenn man es denn so möchte, die Option nimmt dir ja noch keiner weg.
An sich ist das externe Laufwerk von Sony ne gute Idee gewesen. Es ist ein Baustein den du schnell in- und aus der Konsole raus bekommst. So etwas hätte ich mir für die PS6 gewünscht. So kann man die Konsole nicht nur nach Belieben dünner machen, man muss die ganze Kiste auch nicht in die Reparatur schicken wenn, wie bei mir gleich zweimal, nur das Laufwerk nen Knacks hat.
Dass Wolverine nur als Code beiliegt wäre wohl auch mit Disc-Laufwerk das realistischere Szenario gewesen. Pack-In Games liegen doch, egal bei wem, seit Jahren nur noch als Download-Code bei. Nintendo hat damit doch angefangen. Zu Beginn leider no Pre-Installed auf dem 3DS, so, dass die Spiele bei nem bestehenden Account, wenn man sich einloggen wollte, überschrieben wurden. Irgendwann kam man dann zum Glück auf die Idee, Codes beizulegen, die man jederzeit einlösen kann.
Und da hast du dann immerhin noch die Option, diesen weiterzuverkaufen.