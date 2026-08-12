Marvel’s Wolverine erscheint auf Disc und die Limited-Konsole zum Spiel hat kein Laufwerk

Passend zur bevorstehenden Veröffentlichung von Marvel’s Wolverine* legt Sony neue Limited-Edition-Hardware auf. Im Mittelpunkt steht ein PS5-Digital-Edition-Bundle im sogenannten „Battle Yellow“-Design, das gemeinsam mit Insomniac Games, Marvel Games und dem schottischen Grafikkünstler Jock entstanden ist.

Optisch orientiert sich die Konsole am „Battle Reborn“-Anzug von Wolverine. Entsprechend dominiert Gelb, während große Krallenspuren Teile des Designs „aufreißen“. Das Bundle enthält neben der PS5 Digital Edition einen passenden DualSense-Controller sowie einen Spielcode für Marvel’s Wolverine.

Falls ihr euch Marvel’s Wolverine für PS5 separat physisch kauft, dann habt ihr das Spiel also auf Disc. Diese könnt ihr mit eurer limitierten PS5 zum Spiel allerdings nicht nutzen. Klar, spielt keine Rolle, weil das Spiel als Code sowieso nochmal beiliegt. Dennoch ein „kurioser“ Umstand, der wohl stellvertretend für eine Übergangszeit steht, die unaufhaltsam begonnen hat.

Der Battle-Yellow-Controller wird auch einzeln angeboten und wird, wie auch bei anderen Sondereditionen bisher, auch im freien Handel erhältlich sein. Wer bereits eine PS5 Slim oder PS5 Pro besitzt, kann stattdessen entsprechende Konsolen-Cover kaufen. Die Konsolen-Cover sind sowohl mit PS5-Konsolen mit Disc-Laufwerk als auch mit der Digital Version ohne Disc-Laufwerk kompatibel.

Gelb oder doch lieber Adamantium?

Für BesitzerInnen einer PS5 Pro gibt es außerdem eine zweite Variante. Die „Adamantium Limited Edition“ setzt auf eine Metallic-Oberfläche und greift damit das Material auf, das Wolverines Skelett und Krallen überzieht. Auch hier gehören die Krallenspuren zum Design. Passend dazu erscheint ein separater DualSense-Controller im Adamantium-Look.

Für Deutschland gelten folgende unverbindliche Preisempfehlungen:

PS5 Digital Edition – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Bundle: 649,99 Euro

DualSense – Battle Yellow Limited Edition: 84,99 Euro

PS5-Cover – Battle Yellow Limited Edition: 74,99 Euro

PS5-Pro-Cover – Battle Yellow Limited Edition: 74,99 Euro

PS5-Pro-Cover – Adamantium Limited Edition: 74,99 Euro

DualSense – Adamantium Limited Edition: 84,99 Euro

Die Vorbestellungen starten in Deutschland am 19. August um 10 Uhr über PlayStation Direct sowie je nach Produkt bei ausgewählten Händlern. Sämtliche Varianten werden nur in begrenzter Stückzahl angeboten.

Die Hardware erscheint schließlich gemeinsam mit Marvel’s Wolverine am 15. September 2026. Marvel’s Wolverine erscheint auf Disc* im Handel, wie auch Insomniac Games einigermaßen stolz vor einiger Zeit herausposaunt hat.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment