Bushiroad entschuldigt sich für Knappheit rund um das Palworld-Sammelkartenspiel

Die Nachfrage nach dem Palworld-Sammelkartenspiel war riesig und die Booster waren quasi direkt zum Start vielerorts ausverkauft. Reseller erzielten bereits am ersten Tag astronomische Summen für Karten mit fragwürdigem Wert.

Daran konnte auch eine eigentlich hohe erste Auslieferungsmenge von weltweit mehr als 3,5 Millionen Packs nichts ändern, darunter das erste Booster-Set Dawn of Palpagos. Die meisten davon konnten nur über den Vorverkauf erworben werden – nur wenige kamen überhaupt in den freien Handel, was dazu führte, dass die Produkte bei den meisten Händlern ausverkauft waren.

Bushiroad, welche das Spiel weltweit vertreiben, räumte in einer Stellungnahme vom 12. August eine „anhaltende Knappheit“ ein und entschuldigte sich bei Fans, die das Spiel derzeit nicht erwerben können. Man prüfe intern Maßnahmen, um das Palworld-Sammelkartenspiel möglichst vielen SpielerInnen zugänglich zu machen.

Eine erste Maßnahme ist eine schnelle Nachlieferung neuer Karten, welche bereits am Freitag, dem 14. August bei den Händlern in Japan angekommen ist. Als weiteren Schritt werde man neue Boxen ohne Folie verkaufen – was manche als Anti-Scalping-Maßnahme werten. Darüber hinaus verfügte man in Stores eine Mengenbeschränkung für einzelne Produkte.

via Automaton Media, Bildmaterial: Palworld, Pocketpair