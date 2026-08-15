In dem Pachinko-inspiriertes Roguelike High Roller Penny spielt ihr um euer Leben

Roguelike-Spiele sind im Trend und werden immer wieder mit Spiel-Elementen verbunden, die man nicht erwartet. Nachdem die Verbindung mit Poker, Deckbuildern, Koop-FPS, Tower-Defense und Rhythmusspielen erfolgreich waren, wurde mit High Roller Penny ein weiteres ungewöhnliches Roguelike angekündigt – diesmal wird das Roguelike mit Pachinko verbunden!

In High Roller Penny geht es darum, im Pachinko-Spiel immer höhere Zahlen zu erspielen – für deine Freiheit und das Glück deines Bunny-Girls. Verpatzt du es jedoch, bist du buchstäblich tot! Dieses illegale Untergrund-Glücksspiel ist nichts für jeden.

Also lasse dich nicht von den Kugeln hypnotisieren, sondern hole dir Dopamin-Kicks bei jedem Nagel, den du triffst! Und vergiss nicht: Alles hat seinen Preis. Du kannst alles verkaufen, was du besitzt – deine Tickets, deine Nägel, sogar deine kostbaren Kugeln … sei nur sicher, dass du sie wieder hereinholen kannst!

Besiege alle Bunny Girls für den Ruhm, sonst …

In diesem zwielichtigen Casino wimmelt es nur so von verschuldeten, zwielichtigen Gestalten, gegen die du wetten kannst. Jeder davon hat seinen eigenen speziellen Tricks. Als Herausforderer ist es dein Ziel, alle anderen Bunny-Girls zu besiegen und in der Rangliste nach oben zu steigen! Wenn du gewinnst, erlangt Penny ihren Ruhm und deine Schulden sind vollständig getilgt. Wenn du verlierst … nun, es ist besser, nicht darüber nachzudenken.

Entwickler Kniv Studio ist ein koreanisches Indie-Studio, das zuvor das rundenbasierte taktische SRPG STARDUST: Wish of Witch veröffentlicht hat. High Roller Penny wird auf Steam erscheinen; Veröffentlichungsdatum und Preis sind noch unbekannt.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: High Roller Penny, Kniv Studio