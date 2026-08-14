Das kostenlose Aniimo hat endlich einen Termin und ihr könnt schon jetzt Geld ausgeben

Ein weiterer lang erwarteter „Creature Collection“ hat einen konkreten Termin: Aniimo erscheint am 16. September für PlayStation 5, Xbox Series, PC über Steam, den Epic Games Store und den Microsoft Store sowie für iOS und Android. Dies gaben Publisher Kingsglory und Entwickler Pawprint Studio bekannt.

Im PlayStation Store sind bereits mehrere Editionen des Free-to-Play-Titels vorbestellbar, die für 9,99 bzw. 23,99 Euro verschiedene kleine In-Game-Boni wie ein Item für ein perfekt ausgebrütetes Aniimo geben.

Übersicht über das Spiel

Aniimo ist ein kostenlos spielbares Open-World-RPG der nächsten Generation mit „Creature Collector“-Gameplay. Auf dem weitläufigen Kontinent Idyll trefft ihr auf unzählige einzigartige Kreaturen, die als Aniimo bekannt sind. Geht eine Verbindung mit ihnen ein und erlebt die Schönheit dieser Welt aus der Perspektive der kleinen und großen Monster.

Auf den Abenteuern in Idyll kann jedes Aniimo zu einem Begleiter werden! Fangt Aniimo, indem ihr euch anschleicht, sie müde kämpft oder Fallen stellt. Je nach Umgebung, Wetter, Naturphänomenen und Tageszeit erscheinen unterschiedliche Aniimo. Einige der über hundert Aniimo können sich weiterentwickeln, wodurch das Sammeln und Entdecken noch spannender wird.

Unser Eindruck: Ein möglicher Hit-Kandidat!

Wir haben Aniimo bereits zwei Mal antesten können – im ersten größeren Hands-on sahen wir Aniimo als Hit-Kandidaten. Die F2P-Formel harmoniert gut mit dem „Creature Collector“-Modell, besonders herausstechen allerdings die tolle Grafik auf AAA-Spiele-Niveau, die für die ganze Familie geeignete Story und die tollen Animationen.

Zuletzt gab es jedoch eine Kontroverse um die legendären Aniimo, welche nur mit einer Gacha-ähnlichen Spielmechanik während eines Events erworben werden konnten. Dazu kommt das klassisch F2P-überladene Menü mit vielen Micro-Rewards und unübersichtlichen Spielzielen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Aniimo, Kingsglory, Pawprint Studio