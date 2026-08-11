„An der Zeit, Sony zu verklagen“ – Klage gegen das digitale „Monopol“ von Sony findet Support

Bislang hat sich Stop Killing Games vor allem auf Kampagnen konzentriert, die sicherstellen sollen, dass Spiele auch nach der Abschaltung ihrer Server für SpielerInnen zugänglich bleiben. Zwar hat die EU-Kommission bereits im Juni gegen die wichtigste Initiative von Stop Killing Games entschieden, dafür scheint die Gruppe ihr Tätigkeitsfeld nun zu erweitern.
Stop Killing Games unterstützt SM&C
Stop Killing Games schließt sich einem laufenden Rechtsstreit in den Niederlanden an, der sich gegen das vermeintliche Monopol von PlayStation beim Verkauf digitaler Spiele auf der eigenen Plattform richtet. Auch wenn sich die Klage primär um die Preisgestaltung digitaler Spiele dreht, haben die Sorgen über Sonys Möglichkeit, Preise eigenmächtig festzulegen, durch das drohende Aus für physische Datenträger weiter zugenommen.
Die niederländische Verbraucherschutzorganisation Stichting Massaschade & Consument (SM&C) bereitet diese Klage bereits seit 2024 im Rahmen ihrer Kampagne „Fair PlayStation“ vor. „Sony hat ein Monopol auf den Verkauf digitaler Spiele für die PlayStation“, erklären die Organisatoren in einem Video. „Die PlayStation ist so konzipiert, dass man digitale Spiele ausschließlich über Sonys eigenen Store kaufen kann. Und sobald Sony 2028 den Verkauf physischer Spiele einstellt, hat man überhaupt keine Wahl mehr.“
Kürzlich haben sowohl Stop Killing Games als auch die Community-Plattform DoesItPlay? bekannt gegeben, dass sie die Kampagne „Fair PlayStation“ unterstützen. Sie haben das Video von SM&C unter dem Titel „Es ist an der Zeit, Sony zu verklagen – macht mit“ erneut veröffentlicht.
„Wir unterstützen das Verfahren von SM&C vor dem niederländischen Gericht mit aller Kraft“, erklären die Gruppen in der Videobeschreibung. „SM&C muss dem Gericht beweisen, dass sie tatsächlich die Interessen von Spielern vertreten und dies nicht nur behaupten. Unsere Unterstützung untermauert diesen Anspruch weltweit. Jeder niederländische Spieler, der sich anschließt, stärkt diese Position direkt.“
PlayStations Monopol problematisch
Die Möglichkeit von PlayStation, Preise für digitale Inhalte eigenständig festzulegen, ist problematisch. Auf dem PC, wo digitale Spiele schon seit Jahrzehnten Standard sind, gibt es zumindest eine Vielzahl konkurrierender Anbieter, die unterschiedliche Preise für digitale Spiele aufrufen können. Auf der PlayStation hingegen werden die Preise ausschließlich von Sony und dessen Drittanbietern festgelegt.
Dieselbe Problematik gilt natürlich auch für Xbox und Nintendo – allerdings hat bisher keine dieser Plattformen angekündigt, den Verkauf physischer Datenträger einzustellen. „Am Ende zahlt man deutlich mehr“ für digitale PlayStation-Käufe, so das Argument von SM&C – selbst ohne den Markt für physische Datenträger, der die Preise normalerweise drückt. „Im Durchschnitt bis zu 47 %. Das ist im Grunde eine Sony-Steuer, und das verstößt eindeutig gegen das Gesetz.“
„Mit dem Aus für physische Datenträger fällt die letzte Möglichkeit weg, ein PlayStation-Spiel zu einem wettbewerbsfähigen Preis zu kaufen oder zu verkaufen“, erklärte SM&C im vergangenen Monat als Reaktion auf Sonys Ankündigung, die Produktion von Discs einzustellen. „Keine Discs bedeuten keinen Gebrauchtmarkt und keine Alternative zum PlayStation Store; ab 2028 entscheidet also allein Sony darüber, was ein Spiel kostet und sogar, wie lange man es nutzen darf.“
via GamesRadar, Bildmaterial: PlayStation
14 Kommentare
Absolut nicht. Sony wurde genau deshalb erst vor wenigen Monaten in den USA zu einer Zahlung von über 7 Millionen US-Dollar im Rahmen eines Vergleichs verdonnert, für den Zeitraum zwischen 2019 und 2023, da Drittanbieter wie Amazon dort seit 2019 keine Keys für digitale Playstation-Spiele mehr verkaufen dürfen. Diese Klagen sind absolut eine reale Gefahr für Sony. Und nicht nur für Sony, Apple hat ähnliche Klagen am Hals und schon zahlreiche Niederlagen erlitten.
Ehrlich gesagt juckt mich sowieso nicht mehr, was Sony in letzter Zeit getan hat. Es gibt auch ein geplanter Community-Protest bzw. Konsolen-Boykott (als „PlayStation Blackout“ bezeichnet) gegen Sonys Ankündigung, ab 2028 keine physischen Discs mehr zu veröffentlichen, findet vom 23. bis 30. August 2026 statt.
Ziel: Ein einwöchiger Boykott, bei dem Spieler ihre Konsolen ausgeschaltet lassen und nichts kaufen, um ein Signal gegen das digitale-only-Vorhaben zu setzen.
Hintergrund: Reaktion auf Sonys Entscheidung vom Juli 2026, physische Spieldatenträger schrittweise bis 2028 abzuschaffen.
Ich schaue mir das mittlerweile einfach ab, wie sich die PS6 und Sony in der Zukunft Untergeht.
Bin eh wieder am 20 August weg im mein Lieblingsland USA im Georgia, Atlanta für 2 Wochen.
Auch wenn darauf schon @Mirage eingegangen ist, Apple kommt damit seit Jahren durch. Wenn diese Konzerne um ein paar Millionen verklagt werden, muss man dafür nicht einmal das Festgeldkonto anrühren sondern es reicht aus, sich an der Kaffeekasse zu bedienen.
Man muss sich da keine Illusionen machen, so lange diese Konzerne nicht anständig durch große Behörden reguliert werden, lachen die sich weiter den Allerwertesten ab.
Wenn ich jetzt lese, da ist prominente Unterstützung hinzugestoßen, ist das doch nichts weiter als ein laues Lüftchen. Man ist mit Stop Killing Games mit Ach und Krach vor den Behörden gescheitert, besonders bei der EU. Dass man in den USA eher auf Granit beißt, ist ja keine Überraschung. Aber bei der EU ist man ja komplett abgeblitzt.
Ich meine, ja, je mehr desto besser. Aber prominente Unterstützung wären für mich große Kartellbehörden, die sich da nun einschalten. Oder eben ein Statement der EU. Es geht ja auch weiterhin um VOD Inhalte, die du mit einem "Kaufen" Button erwirbst und nicht mit einem "Leasing-Vertrag-Button". Die Plattformhalter und Lizenzgeber haben hier bei allem Narrenfreiheit. So auch Konzerne wie Sony und Apple, die einfach ihre ganz eigenen Store Monopole haben und weiter ausbauen.
Irgendwelche Petitionen, Community-Plattformen oder Stop Killing Games..... das interessiert die doch nicht. In Deutschland bekommen zum Beispiel die Verbraucherzentralen auch nichts auf die Reihe. Von wegen, dass nun sämtliche Anbieter Kündigungs/Widerruf Buttons auf ihrer Seite anbieten müssen. Oder die Klage gegen die Werbung auf Amazon. Alles gescheitert.
Also nochmal, ich begrüße es, dass das Thema in aller Munde ist. Aber das sind leider keine ernstzunehmenden Gegner für Sony. Die können die Konzerne gerne verklagen, all das kann Jahre in Anspruch nehmen und am Ende nichts bewirken. So lange es keine EU-Regularien oder Anordnungen von den obersten Gerichten in den USA gibt, so, dass die wichtigsten Märkte sich einschalten, wird da rein gar nichts passieren.
Vielleicht kommt irgendwas ins Rollen nun, aber ich bezweifle es bis auf weiteres.
Ist das nicht dann nochmal eine ganz andere Situation?^^ Bei sowas klar, wenn Sony aktiv den Verkauf unterbindet. Bei der jetzigen Klage spielt das, soweit ich verstanden habe, aber keinerlei Rolle. Zumal Sony ja selber sagte, dass man Downloadcodes in den Shops anbieten wird. Also die verbieten ja diesmal niemanden irgendwas. Aber es erklärt dann, warum man das sagte. Da wird man wohl aus deiner genannten Klage dazugelernt haben.
Naja mal abwarten was dann draus wird. Wär natürlich erfreulich, wenn der Unfug, den Sony treibt, dann doch mal einen auf den Decken bekommen würde.^^
Würd ich nicht sagen. Sony (und auch Nintendo) schätze ich eigentlich nicht so als Firmen ein, die sich so tief in die Gesellschaft gefressen haben, dass sie mit allem durchkommen (auch durch in aller Öffentlichkeit sichtbare, zelebrierte Bestechungen, wie es in den USA läuft). So läuft das eher in den Sektoren Big Tech, Big Oil und Crypto.
Das eigentliche Problem das ich sehe, ist dass wir wohl kein Recht auf bestimmte Vertriebswege haben.