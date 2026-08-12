Dating-Sim trifft Dark Souls: Hier entscheidet die richtige Antwort über Leben und Tod

Dating-Sims können manchmal ganz schön schwierig sein. Der japanische Indie-Entwickler Hokuto nimmt das jetzt allerdings ziemlich wörtlich und hat mit Kobayakawa-san is a Soulslike eine kostenlose Visual-Novel veröffentlicht, die eine Romanze mit den Mechaniken eines Soulslikes verbindet. Verantwortlich ist der User @hokuto19981017, der das Spiel jetzt für alle kostenlos zugänglich gemacht hat.

Ihr verbringt nach dem Unterricht Zeit mit eurer Angebeteten Kobayakawa-san. Dummerweise erfährt diese jedoch, dass ihr zuvor mit einem anderen Mädchen unterwegs wart. Kurzerhand verwandelt sie sich in den „Twilight Inquisitor“ und beginnt, euch mit unangenehmen Fragen zu bombardieren. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt dabei nicht.

Falsche Antwort? „YOU DIED“

Statt klassischer Dialogoptionen stehen euch dabei Aktionen zur Verfügung, die Soulslike-Fans bestens kennen dürften: leichter Angriff, schwerer Angriff, Parieren oder Ausweichen. Innerhalb weniger Sekunden müsst ihr Kobayakawas Emotionen richtig einschätzen und entsprechend reagieren.

Trefft ihr die falsche Entscheidung, folgt unmittelbar das bekannte Schicksal: „YOU DIED“. Immerhin dürft ihr anschließend beliebig oft einen neuen Versuch starten und euch so Stück für Stück die richtigen Reaktionen einprägen.

Besonders umfangreich fällt das kuriose Experiment nicht aus. Ein erfolgreicher Durchgang dauert lediglich rund fünf Minuten – vorausgesetzt, eure Traumfrau schickt euch nicht immer wieder ins virtuelle Jenseits. Bereits einen Tag nach der Veröffentlichung soll das Spiel trotzdem auf mehr als 13.000 Aufrufe beziehungsweise Durchgänge gekommen sein.

Kobayakawa-san is a Soulslike ist sowohl auf Japanisch als auch auf Englisch verfügbar und kann komplett kostenlos im Browser über PLiCy sowie auf dem PC über BOOTH gespielt werden.

Das erwartet euch:

via Automaton Media, Bildmaterial: Kobayakawa-san is a Soulslike,