„Operation Yum 2026“- wir waren im Berliner Themencafe zu Zenless Zone Zero

Wir konnten am Wochenende die „Operation Yum 2026“ selbst erleben – denn für Zenless Zone Zero hat HoYoverse im Rahmen der weltweiten Kampagne zum zweiten Geburtstag unsere Lieblingscharaktere ins echte Leben geholt. Die „Operation Yum“ in Berlin ist etwas Besonderes, denn HoYoverse hatte unlängst ein eigenes Café in der Rochstraße 4, 10178 Berlin, eröffnet.

Die „Flavors of New Eridu“ gab es im ZZZ-Design bei Essen, Getränken und Deko zu probieren. Die Charaktere Ellen und Manato sind die Gesichter der Kampagne in speziellen, maid-ähnlichen Outfits.

Exklusives Merch-Set mit ZZZ x HoYoverse Café Branding

Wir haben das komplette Set für 20 Euro bekommen, das thematische Menü-Items mit ZZZ‑Branding enthielt: Das Cold‑Brew‑Schwarztee‑Set, Yum‑Yum‑Gummis in einer thematischen Metalldose, ein „Cooling Recharging“‑Eis und ein Getränk.

Dazu gab es ein Kärtchen für ZZZ In‑Game‑Belohnungen, darunter einen exklusiven Crispyboo‑Bangboo‑Avatar, eine passende Profil‑Namenskarte, Stamina‑Items, Senior‑Investigator‑Logs und Dennies.

Highlights waren neben der Merch-Ecke mit exklusiven China-Importen insbesondere von Items zu ZZZ und Genshin Impact auch Merch von der HoYoFair und dem China-exklusiven ZZZ FES 2025. Aber auch das Café selbst erstrahlte großflächig mit Postern im ZZZ-Thema – und wer genau hinsah, erkannte auch immer wieder kleinere Details und Erinnerungen an vergangene Events.

Bildmaterial: Eigene Fotos