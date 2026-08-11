Farming – aber in der Apokalypse: Japan-Hit hat jetzt einen Termin für den Westen

Farming-Sims gibt es inzwischen wie Sand am Meer, da tut es gut, wenn sich eine mal wieder von den anderen abhebt. Village in the Shade könnte so eine Simulation sein. In Japan hat das schon mal sehr gut geklappt. Dort startete das Spiel gerade als der erfolgreichste Launch von Entwickler Nippon Ichi seit 13 Jahren.

Tagsüber bestellt ihr Felder … aber was hält die Nacht bereit?

Lesende dieser Website kennen Village in the Shade schon eine ganze Weile. Wir haben das Spiel von Nippon Ichi Software seit seiner japanischen Ankündigung mit dem Originaltitel Hono Gurashi no Niwa bereits umfangreich begleitet. Nachdem die Lokalisierung schon vor einer Weile versprochen wurde, hat NIS America jetzt nachgelegt.

Die Veröffentlichung der „Spooky Farming Sim“ soll nämlich konkret am 27. Oktober 2026 eben als Village in the Shade für Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5 und PCs erfolgen. Das entspricht den Plattformen in Japan, wo das Spiel seit Ende Juli erhältlich ist. Es gibt englische, französische und spanische Texte. Wie immer gibt es auch eine Limited Edition im NISA-Online-Store.

Es verschlägt euch in das japanische Bergdorf Kagatsu. Ein Dörfchen voller Geheimnisse. Was nach einer idyllischen Faming-Simulation aussieht, trägt nicht nur visuell die Handschrift von Yu Mizokami, Schöpfer der Yomawari-Reihe. Es bleibt nämlich nur idyllisch, wenn ihr die Regeln beachtet. Die lauten: „Sprich nicht mit Fremden, verlasse das Dorf nicht und geh auf keinen Fall nachts hinaus.“

Auf den ersten Blick: Farming

Farming-Fans können unzählige verschiedene Pflanzenarten anbauen, die sich je nach Jahreszeit unterscheiden. Hinzu kommen zahlreiche Aktivitäten wie die Pflege von Tieren, darunter Kühe, Pferde und Hühner, das Angeln oder das Herstellen von Möbeln. Na klar: auch Feste. Doch nachts scheint das ein oder andere unheimliche Geheimnis zu warten.

Falls ihr euer Leben in Kagatsu Village unbeschwert und ohne böse Überraschungen erleben wollt, hat Nippon Ichi Software aber extra einen Modus für euch. Wenn ihr euch zu Beginn des Spiels für den „Safe Living Mode“ entscheidet, dann seht ihr einem sicheren und sorgenfreien Landleben ohne Angst vor den „Regeln“ entgegen.

Noch eine interessante Geschichte aus Japan: Dort ist Village in the Shade ab 15 Jahren freigegeben. Allerhand für ein Farming-Game. Die Entwickler feierten die hohe Freigabe (die in Japan durchaus problematisch sein kann) mit einer „Splatter-Promo“ in den sozialen Netzwerken.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Village in the Shade, NIS America, Nippon Ichi Software