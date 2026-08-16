Dieses neue „Cozy-Spiel“ verbindet Stardew Valley mit einer Zombie-Apokalypse

Cozy-Games müssen nicht zwangsläufig in einer idyllischen Kleinstadt spielen. In the Van geht einen deutlich ungewöhnlicheren Weg und verbindet gemütliche Pixeloptik mit einer Zombie-Apokalypse. Entwickler Cosmic Tofu aus Südkorea beschreibt das Spiel passend als Titel für alle, die „Project Zomboid like it’s Stardew Valley“ spielen.

Im Mittelpunkt steht dabei euer Wohnmobil, das gleichzeitig Zuhause und Ausgangspunkt für eure Expeditionen ist. Nach der Erstellung des eigenen Charakters könnt ihr die postapokalyptische Welt alleine oder gemeinsam mit FreundInnen erkunden und mit eurem mobilen Zuhause von Ort zu Ort reisen.

Zwischen Zombies, Plüschtieren und Gemüsebeeten

Der grundlegende Spielablauf dreht sich um die Suche nach Ressourcen. Ihr fahrt in verschiedene Gebiete, sammelt Materialien und stellt daraus Gegenstände, Waffen sowie Verbesserungen für euer Wohnmobil her. Gefundene Smartphones und andere digitale Geräte liefern zudem Hintergrundgeschichten oder Hinweise auf versteckte Vorräte.

Doch Überleben ist nicht alles. In ruhigeren Momenten könnt ihr es euch im und rund um das Wohnmobil gemütlich machen, Plüschtiere aufstellen, Gemüse anbauen und unterschiedliche Gerichte kochen. Selbst nach dem Weltuntergang soll schließlich noch etwas Platz für alltägliche Freuden bleiben.

In the Van befindet sich derzeit für PC und macOS in Entwicklung und soll über Steam erscheinen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde bislang nicht genannt. Allerdings sollen auch deutsche Texte kommen.

Der Trailer:

via Automaton Media, Bildmaterial: In the Van, Cosmic Tofu