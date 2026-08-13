Ghost of Yōtei erweitert Atsus Geschichte mit Story-DLC und eine „Complete Edition“ folgt

Ghost of Yōtei geht einen ähnlichen Weg wie einst Ghost of Tsushima und erweitert das Hauptspiel nachträglich um ein größeres Abenteuer. Zum einjährigen Jubiläum erscheint am 1. Oktober die Ghost of Yōtei Complete Edition, deren Herzstück die neue Story-Erweiterung Echoes of Sekigahara bildet.

Die Geschichte spielt sowohl in der Gegenwart als auch in Rückblenden. Atsu trifft auf Nagato, eine Person aus ihrer Vergangenheit, die nach Ezo gekommen ist. Gleichzeitig erkunden wir ein bislang unbekanntes Tal, in dem einst die Schlange und dessen Anhänger, die Vipern, lebten.

Die Rückblenden führen Atsu dagegen auf das japanische Festland und mitten in die Schlacht von Sekigahara. Dabei soll ein entscheidender Moment aus ihrem Leben vor ihrer Rückkehr nach Ezo beleuchtet werden.

Neben neuen Gegnern warten unter anderem schwere Waffen, Rüstungssets und Farben.

Roguelike-Modus und kostenlose Verbesserungen

Ebenfalls neu ist „Meistgesucht“, ein Survival-Kampfmodus für EinzelspielerInnen mit Roguelike-Elementen. Über Kopfgelder werden Runs gestartet, in denen besiegte Gegner Vorteile einbringen. Zudem lassen sich weitere spielbare Charaktere freischalten. Atsu setzt beispielsweise auf zwei Katanas, Oyuki auf die Kusarigama und Nagato auf einen Yari.

Wer Ghost of Yōtei bereits besitzt, kann Echoes von Sekigahara und Meistgesucht über das Complete Edition Upgrade erwerben. Ein Europreis wurde in den vorliegenden Informationen noch nicht genannt; in den USA kostet das Upgrade 14,99 US-Dollar.

Es soll auch eine physische Version, wie Sucker Punch mitteilte. Allerdings wird wohl eine Internetverbindung benötigt, um Version 2.0 herunterzuladen und auf die neuen Inhalte zuzugreifen.

Am 1. Oktober erscheint außerdem ein kostenloses Update für alle BesitzerInnen des Spiels. Dieses bringt den neuen „Beauty of Yōtei“-Modus, zusätzliche Komfortfunktionen und eine neue High-Contrast-Accessibility-Option. Künftig lässt sich außerdem das Aussehen eines Rüstungssets verwenden, während die Werte eines anderen aktiv bleiben.

Die Complete Edition bietet darüber hinaus neue Musik für den Watanabe-Modus, zusätzliche Fotomodus-Stempel, weitere kosmetische Inhalte für New Game+ sowie neue Trophäen. Enthalten sind außerdem das Hauptspiel, der Koop-Modus Legends und die bisherigen Inhalte der Digital Deluxe Edition.

Der erste Trailer:

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Ghost of Yōtei Legends, Sucker Punch, Sony