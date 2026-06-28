Das war … Kalenderwoche 26/2026

Aufregung rund um GTA VI, weitere Details zu Final Fantasy und steigende Preise haben uns in den letzten Tagen beschäftigt. Auch einige spannende Neuankündigungen wollen wir erwähnen sowie alle weiteren Videos der Woche. Zum Schluss haben wir noch ein Review sowie Kolumnen zu drei aktuellen Themen für euch im Angebot. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Zu Grand Theft Auto VI (PS5, Xbox Series) haben wir den Preis erfahren und dass der physischen Veröffentlichung nur ein Download-Code beiliegt. Dieses Vorgehen hat einige Händler zu einem Boykott bewogen. Eine echte physische Version soll Gerüchten zufolge im Dezember folgen.

Aus zahlreichen Interviews gab es weitere Details zu Final Fantasy VII Revelation (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC). Dabei ging es beispielsweise um das emotionale Herzstück der Geschichte und um queere Charaktere. Zudem soll eine Switch-Version von Final Fantasy XV wieder ein Thema sein und bei der Kingdom Hearts Collection [I–III] (PS5, Switch 2, Xbox Series) hat Square Enix offenbar auf KI-Vorwürfe beim Cover reagiert.

Nicht nur das Wetter, auch der Preis ist zuweilen heiß. So erhöhen sich die Preise für Xbox Series erneut. Die gestiegenen Speicher- und Komponentenpreise schlagen also weiter durch. Ebenfalls davon betroffen ist die Steam Machine, welche je nach Modell zwischen 1.039 Euro und 1.428 Euro kostet.

Es folgen nun drei Titel, die ganz frisch enthüllt wurden. Da wäre zum Beispiel Qliphah in Providence’s Shadow (PS5, Switch, PC) von Arc System Works. Des Weiteren hat Monster Fantasy (PC) offensichtlich einige berühmte Vorbilder. Beim Side-Scrolling-Platformer Cresata (PS5, Xbox Series, PC) sind schließlich einige bekannte Namen beteiligt. Keine Ankündigung gab es bei Capcom Spotlight, dafür aber aktuelle Neuigkeiten zu Monster Hunter, Dragon’s Dogma, Onimusha und Resident Evil. Mit einem Gameplay-Trailer hat sich Dragon Ball Xenoverse 3 (PS5, Xbox Series, PC) zurückgemeldet. Anschauen könnt ihr euch auch ein erstes Preview zu Beast of Reincarnation (PS5, Xbox Series, PC) von Game Freak.

Neue Einblicke gab es auch in Neptunia Unlimited (PS4, PS5, Switch, Switch 2), welches in Japan schon bald erscheint. Aus Captain Tsubasa 2: World Fighters (PS5, Switch, Xbox Series, PC) konnten wir gleich ein komplettes Match ansehen. Weiter geht es bald mit einer Beta zu Honkai: Nexus Anima (PC, Mobil), der Monstersammler von HoYoverse. Ein weiteres Soulslike ist Sword Sage: Awakening (PC), welches aber auch neue Wege geht. Als Star-Fox-Alternative hat sich Wild Blue Skies (PS5, Xbox Series, PC) positioniert. Auf Konsolen nachgereicht wird demnächst Kynseed, hier sind ehemalige Fable-Macher am Werk. In wenigen Tagen verlässt zudem Farlands (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) den Early Access.

Viele Informationen erreichten uns zu BanG Dream! Our Notes (Mobil). Bei Kickstarter erfolgreich gesammelt hat A Fighter’s Nova: Mindara (PC), wohl auch dank Musik von Hiroki Kikuta. Weitere neue Inhalte sind für Neverness to Everness (PS5, PC, Mobil) unterwegs mit Version 1.2. Eher in bescheidenem Umfang hat Square Enix den 35. Geburtstag von Mana gefeiert. Für alle Sammler ist ein gigantischer Elefanten-Mario in der Mache. Von Netflix gibt es schließlich noch einen Trailer zu The One Piece.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES hat sich die Rückkehr von Star Fox (Switch 2) (zum Testbericht) angesehen. Das Remake des N64-Klassikers ist dabei gelungen, die Designs der Charaktere können durch den realistischeren Stil jedoch Geschmackssache sein.

Die digitale Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI (PS5, Xbox Series) wirft Fragen auf. In einer Kolumne haben wir uns damit beschäftigt, was das für physische Spiele allgemein bedeuten könnte. Auch den 30. Geburtstag des Nintendo 64 haben wir gewürdigt mit einem Rückblick auf Hardware und Software. Bereits 42 Jahre hat Tetris auf dem Buckel, aber was macht die bekannte Marke eigentlich?