Captain Tsubasa 2: World Fighters präsentiert euch ein komplettes Match im neuen Trailer

Wir haben inzwischen schon einige Einblicke zu Captain Tsubasa 2: World Fighters erhalten. Der letzte Trailer zeigte uns „den Weg zu Ruhm und Ehre“ und präsentierte einige Mechaniken und rasante Sequenzen.

Mit solchen Trailern ist das natürlich immer so eine Sache, denn sie sind geschnitten, um euch ein möglichst umfassendes und gutes Bild zu machen. Der heutige Trailer zeigt aber Captain Tsubasa 2 in Reinform: Ihr seht ein komplettes Match.

Torreich wird’s – und am Ende gewinnt Japan. Das neue „Captain Tsubasa“ soll von allem mehr bieten: mehr Teams als im Vorgänger, mehr Action, mehr Manöver. „Auf ihrer Reise treffen sie auf rivalisierende Teams, die sich durch ihre physische Stärke, taktische Finesse und unzerbrechlichen Ambitionen auszeichnen. Dabei ist jedes Spiel ein Aufeinandertreffen von Fußballphilosophien“, heißt es.

Schaut in diesem älteren Beitrag vorbei, der einige neue Gameplay-Mechaniken vorstellt. Dazu gehören die „Maximal-Aktionen“, bei denen riskante, aber dafür lohnende Techniken zum Einsatz kommen. „Superaktionen“ sind charakterspezifische Fähigkeiten, darunter Superschüsse, Super-Dribblings und Super-Tacklings.

Vorbestellungen sind ab sofort für PlayStation 5 und Nintendo Switch unter anderem bei Amazon* und für PCs über Steam und im Xbox Store möglich. Captain Tsubasa 2: World Fighters erscheint am 28. August 2026.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Captain Tsubasa 2: World Fighters, Bandai Namco, Tamsoft