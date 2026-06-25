Mit diesem Spiel bekommen auch PlayStation- und Xbox-Fans bald ihre „Star Fox“-Alternative

Kuriose Geschichte: Wild Blue Skies galt in der Community als „Star Fox“-Alternative. Immerhin hatte Nintendo die legendäre Reihe schon jahrelang links liegen gelassen. Seit über einem Jahr berichten wir über das Spiel – als wir das erstmals taten, war das Star Fox Remake noch Utopie.

Jetzt ist das Star Fox Remake für Nintendo Switch 2 nicht nur angekündigt, sondern heute auch erschienen. Darauf wartet Wild Blue Skies noch, das übrigens tatsächlich auch aus der Feder des ehemaligen Programmierers des SNES-Originals von Star Fox stammt.

Inzwischen gibt es für den On-rails-Shooter aus dem Hause Chuhai Labs aber auch einen konkreten Termin. Das Spiel erscheint am 13. August, wie uns ein neuer Trailer zeigt. Witzig: Nicht für Switch, sondern nur für PS5, Xbox und PCs. Also genau die Plattformen, die Star Fox natürlich ausspart.

Chuhai Labs wurde von Giles Goddard gegründet, einem der ursprünglichen Programmierer von Star Fox, dem legendären SNES-Klassiker von Nintendo. Wild Blue setzt auf handgefertigte Anime-Style-Visuals, die eine farbenfrohe und stilisierte Welt erschaffen. Die Steuerung soll sowohl für Neulinge als auch für Veteraninnen intuitiv und leicht zugänglich sein.

Im Zentrum steht Protagonist Bowie Stray, der gemeinsam mit den Blue Bombers in ihren sogenannten Cloudcutters gegen die finsteren Truppen von Grimclaw antritt. Neben linearen Missionen verspricht Wild Blue verzweigte Flugrouten, die den Wiederspielwert steigern sollen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Wild Blue Skies, Humble Games, Chuhai Labs