Dieses neues Spiel wirft Animal Crossing, Pokémon und Monster Hunter in einen Topf

Ein bisschen Animal Crossing, eine Prise Pokémon und dazu noch eine ordentliche Portion Monster Hunter? Genau in diese Richtung scheint Monster Fantasy zu gehen, das diese Spiele (und Stardew Valley) als konkrete Inspiration nennt.

Das chinesische Studio Jotoyo hat das neue Spiel jetzt offiziell angekündigt und verbindet Action-RPG-Elemente mit gemütlicher Lebenssimulation. Erscheinen soll das Spiel für PC via Steam, einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang aber noch nicht. Dafür steht immerhin schon fest, dass am 15. Juli eine Kickstarter-Kampagne starten wird.

Vier Klassen und über 50 Monster

In Monster Fantasy übernehmt ihr die Rolle eines heldenhaften „Amnesie-Charakters“ im Königreich Eldoras. Dort könnt ihr entweder ganz klassisch auf Monsterjagd gehen, Materialien sammeln und euch durch Kämpfe arbeiten – oder es deutlich ruhiger angehen lassen. Fischen, Holz hacken, Erze abbauen, kochen, craften und das eigene Zuhause ausbauen gehören ebenfalls zum Spielkonzept.

Für die Kämpfe stehen laut Ankündigung vier verschiedene Klassen zur Auswahl: Warrior, Mage, Archer und Martial Artist. Dazu kommen über 50 große Monster, die jeweils eigene Verhaltensmuster mitbringen sollen. Wer besiegte Kreaturen nicht nur bekämpfen, sondern lieber sammeln möchte, kann sie offenbar auch zähmen, als Begleiter aufziehen und sogar weiterentwickeln. Anschließend dürfen die Monster nicht nur mit in den Kampf, sondern auch als Reittiere dienen.

Neben der Monsterjagd spielt aber auch das Dorfleben eine große Rolle. Rund 100 DorfbewohnerInnen sollen in der Spielwelt unterwegs sein, Freundschaften schließen lassen und beim Aufbau eines neuen Zuhauses helfen. Dazu kommt ein Online-Mehrspieler-Modus, mit dem ihr gemeinsam mit FreundInnen Monster jagen, das Dorf ausbauen oder einfach zusammen auf Erkundungstour gehen könnt.

Wer schon einen Blick auf die Steam-Seite wirft, sollte bei den Sprachoptionen allerdings noch keine allzu großen Erwartungen haben. Aktuell sind dort lediglich englische, japanische und vereinfachte chinesische Texte gelistet, bei der Sprachausgabe wird bislang sogar nur Chinesisch aufgeführt. Ob bis zur Veröffentlichung noch weitere Sprachfassungen dazukommen, bleibt also erst einmal offen. Die Kickstarter-Seite findet ihr hier.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Monster Fantasy, Jotoyo