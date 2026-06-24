Cresata erinnert an klassische Castlevania-Spiele und will mit Ben Starr punkten

Normalerweise sind die Produzenten und Designer die herausragenden Personen bei der Spiele-Entwicklung, doch das Indie-Retro-Rache-Epos Cresata stellt die Erwartungen auf den Kopf. Hier führen Schauspieler und Synchronsprecher das Spiel ins Feld.

Insbesondere Ben Starr (Final Fantasy XVI, Clair Obscur: Expedition 33) sowie Synchronsprecher Aleks Le (Solo Leveling, Street Fighter 6, Demon Slayer) – der auch als Co-Produzent und Casting Director fungiert – sind großen Namen hinter dem Spiel.

Cresata erinnert mit seinem Mix aus Side-Scrolling-Platformer, schnellen Kämpfen und umfangreichen Klettermechaniken ein wenig an klassische Castlevania-Spiele mit modernen Elementen beispielsweise aus Celeste.

Mit der Halbmondklaue schlagt ihr dynamisch in jede Richtung zu, entfesselt mächtige Cresata-Künste und bewegt euch durch Pixel-Landschaften in verschiedenen Biomen. Neben brutalen Bosskämpfen und einem unerbittlichen Rachefeldzug stellt das Team außerdem einen Anime-Twist mit stilisierten 2D-Charakteren vor.

Das Entwicklerteam Rocket Panda Games möchte für die Finanzierung eure Unterstützung haben: Die Kickstarter-Kampagne für Cresata beginnt in Kürze. Fans können so bereits einen frühen Einblick in das Projekt gewinnen und die Entwicklung bis zur Veröffentlichung im Jahr 2027 direkt mitverfolgen. Bis dahin könnt ihr Cresata auf die Steam-Wishlist setzen.

Der erste Teaser-Trailer:

Bildmaterial: Cresata, Rocket Panda Games, Shatter Flask Games, acttil