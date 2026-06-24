Im Test! Star Fox überzeugt auch heute – trotz kontroverser Designänderungen

Titel Star Fox 25. Juni 2026 Nintendo Co., Ltd 25. Juni 2026 Nintendo of America 25. Juni 2026 Nintendo Europe System Nintendo Switch 2 Getestet für Nintendo Switch 2 Entwickler Velan Studios Genres Shooter Texte

Vertonung

Vor 29 Jahren erschien Star Fox 64 für den Nintendo 64, in Europa als Lylat Wars bekannt. Dieses Spiel war bereits quasi ein Reimagining von Star Fox auf dem SNES, welches in Europa als Starwing bekannt war. Auf dem Nintendo 3DS erschien mit Star Fox 64 3D ein Port des Klassikers. Und nun erhalten wir exklusiv für Nintendo Switch 2 ein komplettes Remake des N64-Klassikers! Ob sich das lohnt, haben wir uns für euch einmal angeschaut.

Hilfe, Star Fox!

Die Geschichte des Remakes von Star Fox ist die gleiche wie im Original. Dr. Andross und der Rest des Lylat-Sternensystems befinden sich seit vielen Jahren im Krieg. Der Versuch von James McCloud, den verbannten Wissenschaftler zur Rechenschaft zu ziehen, endete in einem regelrechten Desaster. Sein Sohn, Fox McCloud, hat dann die Truppe seines Vaters übernommen. Diese gibt dem Spiel ihren Namen: Star Fox.

General Pepper, der Befehlshaber der Armee von Corneria, bittet nun Star Fox um Hilfe. Der Krieg soll endlich beendet werden und Star Fox soll sich als unabhängige Streitkraft um die Streitkräfte von Andross und anschließend auch um den Bösewicht selbst kümmern.

Im originalen Spiel gab es recht kurze Gespräche, welche die Story erzählten, in Form von Funksprüchen. Im Remake von Star Fox gibt es nun komplett animierte Zwischensequenzen. Diese zeigen wunderbar die Dynamik des Teams und bauen die Story des Spieles ein wenig aus. Dabei hilft auch der Holoviewer: Eine Option im Hauptmenü, in welcher ihr euch mehr Infos zu Schauplätzen, Charakteren und anderen Sachen anschauen könnt.

Die Zwischensequenzen sind sehr detailliert gestaltet und als Fan der Reihe seit Kindheitstagen hat es mir viel Freude bereitet, diese Helden aus meiner Kindheit in so hübschen Sequenzen zu sehen. Leider gibt es auch ein Aber, welches hoffentlich mit einem Update adressiert wird.

Die Zwischensequenzen spielen immer ab, auch wenn ihr das Spiel zum zwanzigsten Mal durchspielen wollt, um auf Highscorejagd zu gehen. Auch im Herausforderungs-Modus, wo man ja einfach nur die Challenges absolvieren möchte, kommen sie vor. Ihr könnt sie natürlich überspringen, dennoch fände ich es schöner, wenn die Stage einfach direkt losgehen würde, wenn ich das möchte. Star Fox ist im Grunde ein sehr Arcade-lastiges Spiel, weshalb die Zwischensequenzen einen dann doch auch aus dem Flow herausziehen könnten.

Ganz viel Pew Pew Pew!

In Star Fox übernehmt ihr die Kontrolle von Fox McCloud, welcher meist in seinem Arwing sitzt. Hierbei handelt es sich um ein sehr wendiges Raumfahrzeug. Dieses ist voll mit hochwertiger Technologie, sodass ein talentierter Pilot damit auch große Raumschiffe angreifen und gewinnen kann.

Euer Fahrzeug bewegt sich in den 16 Level alleine nach vorn. Ihr könnt auf Knopfdruck bremsen oder beschleunigen. Ganz berühmt ist die Barrel Roll – ein Flugmanöver, in welchem sich der Arwing schnell um die eigene Trommel dreht. Dies wird im Spiel genutzt, um gegnerische Geschosse abzuwehren. Außerdem könnt ihr einen Looping fliegen, um Gegenstände einzusammeln oder Feinde abzuschütteln.

In manchen Stages oder Boss-Kämpfen seid ihr frei in einem Gebiet. Dann könnt ihr sogar eine Wende fliegen. Dies und der Looping wurden auf das Steuerkreuz gelegt, um es einfach zu machen. Veteranen können aber auch die Tasten-Kombination aus dem Original einstellen.

Während ihr durch die Level fliegt, werden euch zahlreiche verschiedene Gegner entgegengeworfen. Diese bekämpft ihr mit dem Laser des Arwing. Der Laser lässt sich durch Aufsammeln von Power-ups verstärken. Doch Vorsicht! Wird euch ein oder beide Flügel zerstört, verliert ihr auch das Power-up.

Haltet ihr den Schuss-Knopf gedrückt, lädt sich ein Power-Schuss auf. Dieser kommt mit einer Lock-on-Funktion auf den nächsten Gegner, über den ihr das Fadenkreuz führt. Schießt nun den aufgeladenen Schuss los und ihr könnt somit direkt mehrere Feinde auf einmal besiegen. Dies bringt zusätzliche Punkte – und wir alle LIEBEN Extra-Punkte!

Viele Explosionen im All

Doch der Laser ist nicht die einzige Waffe im Repertoire von Star Fox. Ihr habt eine begrenzte Anzahl an B-Bomben. Diese könnt ihr in den Leveln finden und bei Gelegenheit auf eure Feinde abfeuern. Nutzt sie um eine große Menge an Feinden zu zerstören für mehr Punkte oder um einen Boss-Gegner schneller zu besiegen.

»Für jeden Abschuss erhaltet ihr einen Punkt, manche Feinde geben mehr. Jede Stage vergibt eine Medaille, wenn ihr eine bestimmte Anzahl an Punkten habt.«

Die großen Boss-Feinde erwarten euch meist am Ende einer Stage. Jeder davon hat seine eigenen Angriffsmanöver und eigene Art, wie er besiegt werden muss. Am Anfang ist es noch recht einfach; schießt die Beine des Roboters weg und ballert ihm ordentlich was in den Rücken. Doch manch anderer Boss-Gegner benötigt mehr Finesse von euch. Die Boss-Kämpfe sind auch heute noch meine Highlights, da sie nicht nur pures Geballer benötigen für den Sieg.

Auf dem Weg zu den Bossen stellen sich euch Raumschiffe, ganze Flotten, merkwürdige Schmetterling-Roboter, Kampfjets oder sogar Meteoriten in den Weg. Für jeden Abschuss erhaltet ihr einen Punkt, manche Feinde geben mehr. Jede Stage vergibt eine Medaille, wenn ihr eine bestimmte Anzahl an Punkten habt. Ist eure Truppe jedoch nicht komplett, weil einer von den drei Gefährten von Star Fox abgeschossen wurde, bekommt ihr keine Medaille.

Es müssen schon alle Mitglieder des Teams anwesend sein! Achtet also auf deren Hilferufe und reagiert schnell. Sonst fällt derjenige für den Rest der Mission und die nächste Stage aus. Habt ihr in allen Leveln die Medaille erhalten, schaltet ihr einen höheren Schwierigkeitsgrad frei. Im einfachen Modus kommen eure Kameraden nach einem Abschuss im nächsten Level direkt zurück.

Es geht nicht nur geradeaus!

Das Besondere an Star Fox war und ist auch weiterhin die Möglichkeit, unterschiedliche Pfade durch das Lylat-System zu nehmen. Direkt schon im ersten Level gibt es zwei Ausgänge. Wie ihr den zweiten Boss findet, verrate ich euch nicht. Aber ich rate euch, auf Falcos Herausforderung einzugehen. Generell ist es durch die Gespräche der Kameraden ein wenig einfacher, die Konditionen für den alternativen Weg zu finden.

Um alle Pfade zu befliegen und alle Planeten zu sehen, benötigt ihr mehrere Spieldurchläufe. Und da sitzt dann auch der Kern von Star Fox: Spielt die Kampagne immer wieder durch, geht auf Highscorejagd und habt einfach Spaß. Das bedeutet aber auch: Die Kampagne ist nicht sehr lang. An einem Nachmittag bis Abend habe ich schon alle Planeten gesehen und mehrere Durchläufe gemacht, auch wenn ich nicht alle Kombinationen und Pfade bestritten habe. Wer also auf eine lange Kampagne in Star Fox hofft, welche emotional mitnimmt, der wird enttäuscht.

Die Kampagne, sowie den Herausforderungs-Modus, könnt ihr im Koop lokal oder über GameShare zusammen spielen. Dabei übernimmt eine Person die Rolle des Piloten und die andere dann das Geballer. Das ist eine spaßige Art und Weise, den Multiplayer einzubauen – meins ist es jedoch nicht so. Außerdem kann der Maus-Modus des Switch-2-Joy-Con verwendet werden. Das fand ich persönlich ganz grausig, aber vielleicht findet da jemand seinen Spaß mit. Für mich ein eher unnötiges Gimmick.

Nehmt ihr die Herausforderung an?

Habt ihr die Kampagne beendet, dann könnt ihr in den Herausforderungs-Modus und ich möchte mal ganz stark behaupten, dass Fans hier eine ganze Menge Spaß haben werden. Die Challenges beginnen auf Corneria recht einfach, schießt alle Ski-Bots ab oder zerstört alle Teile des Bosses.

Ihr müsst nicht alle Aufgaben in einem Run machen und habt ihr sie absolviert, schaltet ihr für die Stage die Experten-Herausforderungen frei. Dort haben mir schon bei der ersten Stage ganz schön die Ohren geschlackert. Den Boss in zehn Sekunden besiegen oder verhindern, dass Gebäude umfallen. Viel Spaß, liebe Experten! Ich bin dann da mal raus!

»Es wäre deswegen schön, wenn man die Intro-Cutscenes einfach ausschalten könnte. «

Das heißt: In allen 16 Leveln habt ihr zwölf Herausforderungen, die ihr meistern könnt. Wie bereits erwähnt, wäre es deswegen schön, wenn man die Intro-Cutscenes einfach ausschalten könnte. Seid ihr mit dem Herausforderungs-Modus fertig oder habt erstmal keine Lust, könnt ihr euch in den Schlacht-Modus stürzen! In diesem könnt ihr entweder mit anderen Spielenden gegen eine feindliche Gruppe antreten oder, so wie ich für den Test, gegen Bots spielen.

Im Schlacht-Modus gibt es drei Level. Auf Corneria gibt es ein bisschen King-of-the-Hill-Gameplay. Sprich: Ihr müsst für eine gewisse Zeit alleine in einem Gebiet sein, um Punkte zu erhalten. Betritt ein Gegner das Gebiet, hält die Progress-Leiste an und ihr müsst den Feind ausschalten. Generell solltet ihr das machen, denn es gibt dafür natürlich Punkte – und wer am Ende des Matches die meisten davon hat, gewinnt.

Spannende Dogfights?

Ihr könnt hier sogar, anders als in der Kampagne, einen Piloten aussuchen. Spielt Fox, Falco, Slippy oder Peppy von Star Fox oder schlüpft in die Rolle der Bösewichte von Star Wolf; Pigma, Leon, Andrew und der namensgebende Wolf. Ihr könnt noch verschiedene Einstellungen vornehmen wie Spielzeit, ob die Events wie der King-of-the-Hill-Modus überhaupt vorkommen, das Tempo der Flugzeuge und vieles mehr. Wenn hier mehrere Freunde das Spiel haben und man so gegeneinander oder miteinander Flugzeuge wegfetzt, ist das sicherlich ein spaßiges Erlebnis.

Auf der zweiten Stage, Fichina, kämpft ihr mit dem gegnerischen Team um Meteoriten und deren Energie. Ballert die Steine aus dem All ab und sammelt deren Energie auf! Wer als Erstes die Leiste füllt, erhält Punkte. Mein liebster Modus war aber im Sektor Y. Dort tauchen während der Kämpfe Piraten auf, welche Fracht klauen. Diese müsst ihr euch schnappen und in euer Mutterschiff bringen. Als Star Fox rettet ihr die Fracht natürlich, während Star Wolf diese stehlen möchte. Im Großen und Ganzen wird man sicherlich, wenn man Bock darauf hat, im Schlacht-Modus noch einiges an Zeit verbringen können.

In allen Modi könnt ihr Symbole und Hintergründe für euren Schlacht-Banner freischalten und diesen gestalten. Ein … sehr interessantes Gimmick ist außerdem die Möglichkeit, Avatare für eure Kamera im GameShare freizuschalten. Ihr wolltet schon immer das Gesicht von Fox McCloud tragen? Das geht nun! Die Kamera erfasst eure Kopf-, Augen- und Mundbewegungen und stellt diese mit dem jeweiligen Avatar dar. Dafür, dass es nur eine Spielerei für GameShare ist, gibt es echt viele Avatare!

Ein grafisches Update, das für Kontroverse sorgt

Star Fox auf Nintendo Switch 2 ist ein richtig hübsches Spiel. Am TV sieht es knallig aus, die Explosionen sind top, es läuft butterweich und flüssig. Besonders Solar hat mich mit seinen tollen Lava-Effekten überzeugt. Im Handheld-Modus ist das Spiel dann nochmal eine Ecke beeindruckender. Wie schön so ein Spiel mobil aussehen kann!

Dank der Leveldauer ist das Spiel auch perfekt für die ein oder andere Runde unterwegs. Vor allem die Planeten, auf denen Dogfights stattfinden, die früher total karg und langweilig waren, sind nun richtig hübsch und detailliert. Es ist beeindruckend, was das vergleichsweise unbekannte und kleine Velan Studios da mit einer eigenen Engine auf die Beine gestellt hat.

Doch die Kontroverse um die Designs der Charaktere hat online für einiges an Gesprächsstoff gesorgt. Diese haben einen etwas „realistischeren“ Stil und orientieren sich ein wenig an den Stoffpuppen, welche zu SNES-Zeiten auf dem Cover und in Werbebeiträgen waren. Die Charaktere sind wirklich sehr toll animiert, sind detailreich und Slippy sieht einfach, wie der Name es sagt, slippery aus! Ich persönlich bin ein riesiger Fan der Designs, aber es ist wohl wirklich Geschmackssache.

Der Soundtrack von Star Fox ist wie immer richtig gut. Die Level beinhalten natürlich oft das bekannte Star-Fox-Main-Theme und bringen dann ihre eigenen, tollen Melodien mit sich. Die deutsche Sprachausgabe ist äußerst gut gelungen und die Art und Weise, wie so mancher Gag herübergebracht wurde, hat mich wirklich schmunzeln lassen.

Ein gelungenes Remake!

Star Fox für Nintendo Switch 2 ist ein tolles Remake eines Klassikers. Das Spiel und die Level fühlen sich vertraut an, werden aber in einer aktuellen Grafik präsentiert. Auch wenn die Kampagne selbst nach wenigen Durchläufen für so manche Spielenden nicht mehr viel bietet, so kann man sich im Herausforderungs-Modus ein wenig die Zähne ausbeißen oder online sich mit anderen messen. Dass Nintendo hierfür keinen üblichen 80- oder gar 90-Euro-Vollpreis möchte, finde ich gut. Sicherlich kann man hier nicht nur alte Hasen (ich meine nicht Peppy) abholen, es finden sich bestimmt auch ein paar neue Star-Fox-Fans. Wenn dann nun aber auch ein richtiger Nachfolger folgen würde …

Story Ihr übernehmt die Rolle von Star Fox und müsst das Lylat-Sternensystem vor dem bösen Wissenschaftler Dr. Andross und seinen Untertanen retten! Gameplay Ihr fliegt durch das Sternensystem und erhaltet je nach Pfad unterschiedliche Planeten als Level. Schießt viele Gegner für möglichst viele Punkte nieder! Grafik Ein grafisch tolles Remake, welches die originalen Level auf aktuellen Standard hebt. Sound Der Soundtrack weiß auch heute noch zu überzeugen und die deutsche Sprachausgabe ist sehr gut gelungen. Sonstiges Maus-Modus möglich, aber irgendwie nicht so pralle. Couch-Koop ebenfalls vorhanden, haut aber auch niemanden um.

Bildmaterial: Star Fox, Nintendo