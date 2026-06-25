Neptunia Unlimited meldet sich mit einem Trailer zurück und stellt neue Spielsysteme vor

Erst im März wurde Neptunia Unlimited offiziell vorgestellt, darauf folgte bereits das Opening – und jetzt legen Idea Factory und Compile Heart mit dem zweiten Trailer nach. Der neue Trailer stellt vor allem die Spielsysteme des nächsten Hauptteils der Reihe in den Mittelpunkt und gibt einen frischen Blick auf Kämpfe, Erkundung und einige der zentralen Mechaniken.

Luftkämpfe, Skills und große End-Bosse

Im Mittelpunkt des neuen Trailers stehen unter anderem das Combo-System, die Bewegung über die Spielwelt, verschiedene Kampfmechaniken wie Luftkämpfe, Trigger Skills, Tactical Skills und Tactical Link. Dazu kommen die sogenannten Apocalypse Battles, in denen es offenbar gegen besonders mächtige Gegner geht.

Inhaltlich dreht sich Neptunia Unlimited um Neptune, die nach dem Einschlag eines mysteriösen Meteors in einer zerstörten Welt zurückbleibt. Mit der Fähigkeit „Retry“ beginnt eine Schleife aus Niederlagen, Neuanfängen und dem Versuch, am Ende das „True End“ zu erreichen. Neben Neptune kehren auch bekannte Figuren wie Noire, Blanc und Vert zurück.

Neptunia Unlimited erscheint in Japan am 27. August für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Die PS4-Version wird dabei ausschließlich digital angeboten. Eine westliche Veröffentlichung wurde bislang zwar noch nicht angekündigt, erfahrungsgemäß dürfte sie aber nur eine Frage der Zeit sein.

Der zweite Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Neptunia Unlimited, Idea Factory, Compile Heart