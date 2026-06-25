Ehemalige Fable-Macher verkürzen euch mit einem neuen Spiel die Wartezeit

Nach einer erneuten Verschiebung erscheint Fable am 23. Februar 2027 für Xbox, PCs und PlayStation 5. Wer nicht so lange auf ein Rollenspiel dieser Art warten möchte, sollte sich das Sandbox-Rollenspiel Kynseed von PixelCount Studios anschauen.

Der Titel stammt von ehemaligen Fable-EntwicklerInnen und erscheint am 4. August 2026 für PS4 und PS5, Xbox Series, Xbox One und Nintendo Switch. Das Spiel startete ursprünglich im November 2018 als Early-Access-Version auf Steam und wurde im Dezember 2022 für PCs vollständig veröffentlicht. Bei Steam steht es nach über 3.300 Rezensionen „sehr positiv“ da

Ein besonderes Vererbungssystem

In Kynseed erkundet ihr eine weitläufige, von Hand gestaltete Welt und erlebt eine Geschichte, die sich über mehrere Generationen erstreckt. Ihr durchlebt eine eigene Familiengeschichte in der Welt von Quill, bewirtschaftet Bauernhöfe, schmiedet als Schmied Werkzeuge und erkundet eine mystische Welt.

Ein besonderes Merkmal des Spiels ist das Vererbungssystem: Die Kinder setzen die Abenteuer ihrer verstorbenen Eltern fort. Der Prozess beginnt mit einer mystischen Eichel, aus der ein Familienbaum erwächst. Seine Form und Äste werden maßgeblich durch die Entscheidungen der SpielerInnen bestimmt.

Zusätzlich wurde ein neues Tavernen-Update angekündigt, das es ermöglicht, eigene soziale Treffpunkte zu verwalten. Dieses Update ist bereits für die PC-Version verfügbar. Es erlaubt einem, ein eigenes Gasthaus zu führen, Personal einzustellen und Vorräte zu verwalten. Dabei könnt ihr Freundschaften mit NPCs schließen, die sich unter anderem an gute Taten und Streiche erinnern.

Komplette Konsolenversion

Zum Start wird die Konsolenversion mehr als zehn große Inhalts-Updates enthalten, die seit der PC-Veröffentlichung erschienen sind. Außerdem wird die Version eine optimierte Benutzeroberfläche und eine angepasste Steuerung bieten. „Die Veröffentlichung von Kynseed auf Konsolen ist ein Meilenstein, auf den wir schon seit langer Zeit hingearbeitet haben“, so Mitbegründer Neal Whitehead, der einst bei Lionhead an Fable-Spielen gearbeitet hat.

Ian Livingstone, der Vorsitzende von PixelCount Studios, fügt hinzu: „Das Ziel von Kynseed war es schon immer, den Spielerinnen und Spielern ein Maß an Freiheit zu bieten und ihnen die Möglichkeit zu geben, ein Vermächtnis aufzubauen, wie man es in Sandbox-RPGs selten findet.“

Er betont dabei das umfangreiche Crafting, die Erkundung, das Meistern des Kampfsystems, das Farming, das Betreiben einer Schmiede und die Möglichkeit, einfach nur zu beobachten, wie die eigene Familie wächst.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Kynseed, PixelCount Studios