Grand Theft Auto VI lässt die Preis-Bombe platzen und verärgert Fans physischer Medien

Am Ende wird es doch nicht ganz so schlimm. Manch einer hatte befürchtet, Rockstar Games würde mit dem Preis für Grand Theft Auto VI neue Standards setzen. Ein Preis, der höher liegt, als es die Preise für Videospiele nach den Preiserhöhungen sowieso schon sind. 100 US-Dollar für eine Standard Edition waren hier und da im Gespräch – und der Rest der Branche würde folgen.
Nun sind es doch „nur“ 79,99 US-Dollar, die für die Standard Edition fällig werden, wie Rockstar Games heute bekannt gibt. Morgen starten die Vorbestellungen. Dann steht auch die Ultimate Edition zur Auswahl und Rockstar Games hat sie Fans wohl schmackhaft genug gemacht, damit die Leute in Massen zu dieser 99,99-Dollar-Edition greifen.
Die Liste der Bonus-Inhalte der Ultimate Edition ist lang – und der ein oder andere Fan wird wohl kaum daran vorbeikommen. Ein schickes Fahrzeug hier, durchschlagkräftige Waffen dort, dazu ein paar exklusive Outfits und Tattoos, ein Friseursalon und ein Bekleidungsgeschäft, die nur für die Ultimate Edition öffnen, Modkits für die Garage et cetera pp.
Das war zu erwarten. Was für Fans des Haptischen schlimmer wiegt: Rockstar Games hat auch bestätigt, dass der Handelsversion nur ein Downloadcode in der Plastikbox beiliegt. Das dürfte als Bestätigung der Gerüchte dienen, die es im Januar gab.
Friseursalon öffnet nur für „Ultimative“
Damals hieß es, Rockstar würde auf die physische Edition verzichten. Die Begründung war damals, dass dies mit dem Wunsch einhergehe, Leaks und Spoiler zu vermeiden. Mit dem Downloadcode in der Box gibt’s jetzt den Mittelweg, der für Fans des Haptischen natürlich keiner ist.
Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026. Auf der offiziellen Website erfahrt ihr noch mehr über die Ultimate Edition. Dort werden die Inhalte auch mit Screenshots vorgestellt. Für Vorbesteller gibt’s obendrein das „Vintage Vice City Pack“ mit einigen weiteren digitalen In-Game-Inhalten.
via Rockstar, Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games
6 Kommentare
Godzilla Baby! Ich liebe GTA aber ohne Disc gebe ich keine 80€ aus. Dann irgendwann mal bei einem Sale unter 50. FOMO wird aber natürlich bei den meisten kicken.
Damit hat sich mein interesse erstmal stark verringert. Ich gebe doch nicht so viel geld nur für ein Key in einer Plastikbox aus. Mal schauen, entweder ich warte bis auf einen Sale für die Konsolen Version oder wenn ich doch zu sehr lust darauf bekomme, werde ich es mir auf den Pc per Keyseller holen, wenn schon nur KEy dan wenigsten günstig.
Der Preis ist eine Überraschung, der Code in the Box nicht...
Zum Glück kann es mir egal sein, d ich e nicht spielen werde XD
Ich vermute, spätestens mit dieser News dürfte der (seit jeher überladene) Hype um GTA 6 gebrochen sein oder zumindest einen satten Dämpfer bekommen haben.
Wie dem auch sei: Da der Herbst 2026 mit TitS 2nd Chapter sowie Tales of Eternia Remastered und Final Fantasy Resonance Titel aufbringen kann, die mich auch tatsächlich interessieren, liegt die Gefahr, dass ich vor GTA 6 am Ende doch einknicken könnte, bei nahezu 0.
Bei der Beliebtheit des Franchise wäre das die ideale Gelegenheit zum Boykott dieses unverschämten Schwachsinns. Aber leider wird es viel zu viele unverninftige Fanboys & -girls geben, die es trotzdem kaufen.
Letzteres ist mir sowieso ein Rätsel, denn ich sehe den Appeal dieses Franchises überhaupt nicht. Es mag vielleicht ganz nett seine, aber der Hype ist grenzenlos übertrieben.