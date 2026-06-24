Grand Theft Auto VI lässt die Preis-Bombe platzen und verärgert Fans physischer Medien

Am Ende wird es doch nicht ganz so schlimm. Manch einer hatte befürchtet, Rockstar Games würde mit dem Preis für Grand Theft Auto VI neue Standards setzen. Ein Preis, der höher liegt, als es die Preise für Videospiele nach den Preiserhöhungen sowieso schon sind. 100 US-Dollar für eine Standard Edition waren hier und da im Gespräch – und der Rest der Branche würde folgen.

Nun sind es doch „nur“ 79,99 US-Dollar, die für die Standard Edition fällig werden, wie Rockstar Games heute bekannt gibt. Morgen starten die Vorbestellungen. Dann steht auch die Ultimate Edition zur Auswahl und Rockstar Games hat sie Fans wohl schmackhaft genug gemacht, damit die Leute in Massen zu dieser 99,99-Dollar-Edition greifen.

Die Liste der Bonus-Inhalte der Ultimate Edition ist lang – und der ein oder andere Fan wird wohl kaum daran vorbeikommen. Ein schickes Fahrzeug hier, durchschlagkräftige Waffen dort, dazu ein paar exklusive Outfits und Tattoos, ein Friseursalon und ein Bekleidungsgeschäft, die nur für die Ultimate Edition öffnen, Modkits für die Garage et cetera pp.

Das war zu erwarten. Was für Fans des Haptischen schlimmer wiegt: Rockstar Games hat auch bestätigt, dass der Handelsversion nur ein Downloadcode in der Plastikbox beiliegt. Das dürfte als Bestätigung der Gerüchte dienen, die es im Januar gab.

Friseursalon öffnet nur für „Ultimative“

Damals hieß es, Rockstar würde auf die physische Edition verzichten. Die Begründung war damals, dass dies mit dem Wunsch einhergehe, Leaks und Spoiler zu vermeiden. Mit dem Downloadcode in der Box gibt’s jetzt den Mittelweg, der für Fans des Haptischen natürlich keiner ist.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026. Auf der offiziellen Website erfahrt ihr noch mehr über die Ultimate Edition. Dort werden die Inhalte auch mit Screenshots vorgestellt. Für Vorbesteller gibt’s obendrein das „Vintage Vice City Pack“ mit einigen weiteren digitalen In-Game-Inhalten.

via Rockstar, Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games