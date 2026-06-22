Stardew Valley im Weltall: Dieses Cozy-Game verlässt schon bald den Early-Access

Wer bei Cozy Games wie Stardew Valley mag, sollte Farlands im Blick behalten. Die Sci-Fi-Farming-Sim von JanduSoft und Eric Rodríguez befindet sich schon seit 2024 im Early-Access auf Steam, steht nun aber kurz vor dem nächsten großen Schritt: Am 16. Juli 2026 erscheint Version 1.0 und damit auch die Konsolenfassungen für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series. Passend dazu ist ab sofort auch eine Demo verfügbar.

Stardew Valley im All?

Das Grundprinzip von Farlands dürfte Genre-Fans ziemlich vertraut vorkommen: Ihr kauft einen heruntergekommenen Planeten am Rand der Galaxie und baut euch dort Schritt für Schritt ein neues Leben auf.

Unkraut entfernen, Wege freilegen, Felder bestellen, Materialien sammeln und den eigenen Hof ausbauen – all das gehört hier zum Alltag. Dazu kommen Höhlen zum Erkunden, NPCs mit eigenen Geschichten und sogar Romanzen bis hin zur Hochzeit.

Der große Unterschied zu Stardew Valley steckt natürlich im Setting. In Farlands bleibt es nicht bei einem einzigen Hof, denn mit dem eigenen Raumschiff reist ihr auch zu anderen Planeten, sammelt dort Ressourcen, entdeckt neue Biome und trefft auf weitere BewohnerInnen – darunter auch einige außerirdische Figuren. Neben dem entspannten Farm-Alltag gibt es außerdem eine Geschichte rund um das Sonnensystem und dessen BewohnerInnen.

Demo ab sofort verfügbar

Wer nicht bis zum Veröffentlichungsdatum warten möchte, kann schon jetzt einen Blick riskieren. Die neue Demo ist laut Ankündigung bereits auf allen geplanten Plattformen verfügbar. Auf Steam konnte sich Farlands während des Early-Access zudem bereits eine ordentliche Basis aufbauen: Dort kommt das Spiel aktuell auf über 1.300 Rezensionen und eine „Sehr positiv“-Wertung mit 93 Prozent positiven Stimmen.

Der neue Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Farlands, JanduSoft, Eric Rodríguez