Es soll doch noch eine echte physische Edition zu GTA VI geben, behauptet ein Insider

Branchenanalyst Mat Piscatella schätzt ein, dass die kontroverse „Code in the Box“-Version von Grand Theft Auto VI keinen Einfluss auf die Verkaufserwartungen hat. Trotzdem gab es gestern einige Menschen, welche die Entscheidung von Rockstar Games mit Unverständnis aufgenommen haben.

Grand Theft Auto VI wird im Handel erscheinen, allerdings gibt es zum Launch nur eine „physische“ Version ohne Disc und mit Downloadcode. Die Betonung liegt auf „zum Launch“ – wie ein Insider jetzt behauptet.

Die polnische Website PPE.pl (via VGC) berichtet, dass im Dezember eine Disc-Version von Grand Theft Auto VI folgen soll. Nur die Erstauslieferung des Spiels sei demnach die (in Teilen) unbeliebte „Code in the Box“-Version.

Wieso dieser Quelle Glauben geschenkt wird? Die Website hatte im Januar berichtet, Rockstar Games würde keine physische Version für Grand Theft Auto VI planen. Take-Two hatte kurz darauf dementiert, aber die gestern vorgestellte „Code in the Box“-Version bestätigt das Gerücht dann doch zu großen Teilen.

Denn vor allem der damals kolportierte Grund wird auch von der „Code in the Box“-Version getragen: Rockstar wolle Leaks und Spoiler vermeiden. Das klappt auch mit dem Downloadcode in der Plastikschachteln. Den mögen – neben Fans – auch einige Händler nicht. Einige haben kurzerhand einen Verkaufsboykott angekündigt. Dazu gehört Amazon nicht – dort könnt ihr Grand Theft Auto VI* vorbestellen.

Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games