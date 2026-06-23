Das Monstersammel-Spiel von Hoyoverse lädt zum Beta-Test und zeigt neues Gameplay

Dass HoYoverse sich gerne an Nintendo orientiert ist mindestens seit dem umstrittenen Trailer zu Genshin Impact bekannt. Auch Petit Planet macht man keinen Hehl daraus, an welches Nintendo-Spiel es angelehnt ist – versieht sein Cozy-Game aber abseits des Kern-Gameplays mit niedlichen, sprechenden Tieren mit einem ganz eigenen Spin.

Diesmal ist der Herausforderer ein Monstersammler: Honkai: Nexus Anima mit Karten-unterstützten Kämpfen, Honkai: Nexus Anima geht am 9. Juli 2026 in den nächsten geschlossenen Betatest auf PCs, Android und iOS.

Die Trailer sehen schon mal äußerst vielversprechend aus: Große Teile des Spiels wurden überarbeitet, von diversen Charakterdesigns über die Spielwelt, die ähnlich wie Zenless Zone Zero mit neuer Beleuchtung aufwartet, bis hin zu einem erneut überarbeiteten Kampfsystem, das mit Kampf-Karten als Unterstützung für die kleinen und großen Monster dient und damit an interessante Zeiten der Digimon-Reihe erinnert.

Nexus … Anima?

In der Geschichte von Honkai: Nexus Anima, dreht sich alles um den „Nexus“. In der Spielwelt verbindet der Nexus Aspekte wie Liebe und Hass, Licht und Dunkelheit sowie Realität und Illusion. Nach dem Kollaps zerbrach jedoch der Nexus und die Dinge verloren ihre festen Verbindungen zueinander.

Die Nexus Anima konnten diese Energie jedoch absorbieren und können daher besondere Kräfte nutzen. Jede Verwandlung der Animas dient dazu, in einer mächtigeren Gestalt jene allererste Begegnung zu beschützen.

SpielerInnen können auf ihrem Abenteuer nicht nur Animas begegnen und sie an sich binden, sondern auch einzigartige Fotos beim Herstellen der Bindung aufnehmen und den Wesen ihre eigenen Namen verleihen; an manchen Glückstagen besteht sogar die Chance, eine Bindung mit seltenen chromatischen Animas herzustellen.

Auf der Reise mit neuen Gefährten wie Nanafey, Bai Mei und Olympia gilt es, gemeinsam die tief verborgenen Wahrheiten der Welt von Honkai: Nexus Anima zu ergründen.

Der neue Teaser-Trailer:

Neues Gameplay:

Bildmaterial: Honkai: Nexus Anima, miHoYo, Hoyoverse