Square Enix feiert 35 Jahre „Mana“ – aber die Zukunft der legendären Serie ist offen

So, was machen wir jetzt eigentlich mit Seiken Densetsu? Die legendäre japanische Serie, die hierzulande als Mana-Reihe besser bekannt ist und bis heute im Westen vor allem von Secret of Mana zehrt, wird nämlich jetzt 35 Jahre alt.

Ein Jubiläum, das nicht untergehen soll, findet Square Enix. Und feiert es mit einem kleinen Anniversary-Trailer. Die Serie, die mit Final Fantasy Adventure heute vor 35 Jahren in Japan (als Seiken Densetsu) ihren Anfang fand, erhielt ihren letzten Ableger mit Visions of Mana im Jahr 2024 – 15 Jahre nach dem letzten Hauptspiel.

Seitdem ist nicht so ganz klar, wie es weitergeht. Visions of Mana wurde von Ouka Studios für Square Enix entwickelt. Kurz nach der Veröffentlichung von Visions of Mana hat Geldgeber NetEase das Studio allerdings dichtgemacht. Das versammelte Team zerstreute sich.

Director Ryosuke Yoshida kam bei Square Enix unter, was Fans als gutes Zeichen für den Fortbestand der Serie werten. Co-Director Kenji Ozawa gründete Studio Sasanqua, das zunächst mit kleineren Projekten starten will. Seit 2024 ist nicht viel passiert rund um Mana – bis auf die Veröffentlichung einiger Mana-Spiele bei GOG.

Wie geht es also weiter mit der Mana-Serie? Das erfahren wir heute nicht. Aber die Hoffnung ist groß, dass die Reihe, die sich 15 Jahre lang mit Neuauflagen, Mobile-Games und Remakes über Wasser gehalten hat, mit Visions of Mana nicht ihren Abschluss fand.

Der Anniversary-Trailer:

Bildmaterial: Visions of Mana, Square Enix, Ouka Studios