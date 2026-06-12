12 Kilogramm: Eine populäre Mario-Verwandlung bekommt jetzt eine riesige Statue

Als Super Mario Bros. Wonder erstmals vorgestellt wurde, sorgte eine Verwandlung besonders für überraschte Gesichter: Elefanten-Mario. Was zunächst ungewöhnlich klang, entwickelte sich schnell zu einem der Markenzeichen des Spiels. Im März dieses Jahres folgte bereits die passende amiibo – jetzt legt First 4 Figures allerdings noch einmal deutlich nach.

Der Figurenhersteller hat eine neue Elephant Mario-Statue vorgestellt, die den ungewöhnlichen Helden aus Super Mario Bros. Wonder in einer imposanten Sammlerfigur verewigt. Der Vorverkauf startet am 2. Juli 2026 über die offizielle Webseite von First 4 Figures.

Über zwölf Kilogramm schwer

Die Statue zeigt Elefanten-Mario in seiner klassischen blauen Latzhose und roten Mütze auf einem grasbewachsenen Sockel. Wonder nachempfunden ist. Laut Hersteller misst die Figur 48,5 × 40,5 × 43 Zentimeter und bringt stolze 12,6 Kilogramm auf die Waage.

Neben der gezeigten Standard Edition wird es auch eine Exclusive Edition geben. Welche Extras diese enthalten wird, hat First 4 Figures bislang allerdings noch nicht verraten. Auch ein Verkaufspreis steht derzeit noch aus und soll erst zum Start der Vorbestellungen bekannt gegeben werden.

Super Mario Bros. Wonder erschien ursprünglich im Oktober 2023 für Nintendo Switch und erhielt in diesem Jahr eine Nintendo Switch 2 Edition, die unter anderem Rosalina als spielbaren Charakter ergänzt. Würdet ihr euch den Dickhäuter in egal stellen oder bleibt ihr bei der kleineren Variante?

Das Promovideo:

via Eurogamer, Bildmaterial: Super Mario Bros. Wonder, Nintendo