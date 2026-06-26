Das habt ihr beim gestrigen Capcom Showcase parallel zum Deutschland-Spiel verpasst

Falls ihr euch gestern spätabends für das Spiel von Deutschland gegen Ecuador entschieden habt, war das möglicherweise retrospektiv die falsche Entscheidung. Parallel strahlte Capcom um 23 Uhr eine neue Ausgabe des Capcom Spotlight aus. Wir fassen für euch die Ankündigungen und Videos nachfolgend zusammen.

Die Show bot Neuigkeiten zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, Onimusha: Way of the Sword und Resident Evil. Mit diesen und weiteren Titeln verspricht Capcom einen „heißen Sommer“ – das klingt derzeit mehr nach Drohung als nach Vergnügen, aber das sei mal dahingestellt.

Neuer DLC zu Monster Hunter

Zum im März veröffentlichten Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection stellte Capcom mit einem Video einen Story-DLC vor. Die neue Nebengeschichte dreht sich um die Ursprünge des königlichen Felyne und seiner Vorfahren. „In dieser DLC-Nebengeschichte gerät Rudy in eine seltsame Situation, die ihn unerwartet mit Navirou konfrontiert, dem legendären Felyne, der einst in Monster Hunter Stories die Welt gerettet hat.“

Der DLC mit dem passenden Namen „Zusätzliche Nebengeschichte: Rudy“ ist ab sofort für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series und Steam erhältlich. KäuferInnen der Deluxe und Premium Deluxe Edition haben Zugriff. Ein kostenloses Update bringt außerdem Nergigante ins Spiel.

Neue Einblicke zu Dark Arisen

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen Director Kento Kinoshita gab neue Einblicke in den Entstehungsprozess der Expansion, die eine brandneue Geschichte bietet, die in der verlassenen nördlichen Region Norgan spielt. Die Erweiterung erscheint am 9. Oktober für alle Plattformen.

„Nach dem Juni Title Update wird Dragon’s Dogma 2 zudem gegen Ende August ein weiteres Update erhalten, das die Leistung auf allen Plattformen verbessert, zusätzliche Speicherplätze hinzufügt, den Zustand der Drachenpest anpasst und die Menge der Waffen Skill Slots von vier auf sechs erhöht“, so Capcom.

Onimusha enthüllt Duelisten

Auch zum neuen Onimusha bot die Show Neuigkeiten. Director Satoru Nihei enthüllte „einen furchterregenden neuen Gegner, mit dem die Spielenden in dem mit Spannung erwarteten Schwertkampf-Action-Spiel duellieren werden“ – wir lernen Dohatsu-ten, einen schnellen und blutrünstigen Genma.

„Nachdem er sich seinen Weg in die Welt der Sterblichen gebahnt hat, kreuzt dieser geflügelte Krieger aus den Tiefen der Hölle die Klingen mit dem Protagonisten Miyamoto Musashi in einem intensiven Bosskampf, der die Spielenden um Gnade flehen lassen wird“, heißt es.

Resident Evil feiert sein Jubiläum

Für Resident Evil läuft es besser denn je. Nach dem erfolgreichen Resident Evil Requiem und der Enthüllung von Resident Evil Veronica will Capcom mit feierlichen Ankündigungen anknüpfen. Ab dem 30. Oktober gibt es die Sonderausstellung „The World of Resident Evil 30th Anniversary“ im Shibuya Beam in Tokio.

„Die Resident Evil 30th Anniversary Concerts – Symphony of Legacy, die Anfang des Jahres in Japan ihren Auftakt hatten, starten im August ihre Welttournee. Die Sonderkonzerte zeichnen die 30-jährige Geschichte der Serie nach – mit sorgfältig ausgewählten Stücken, die von Sinfonieorchestern live aufgeführt werden.“ Tickets sind ab sofort bei Eventim* erhältlich!

Die Show im VOD:

Bildmaterial: Bildmaterial: Dragon’s Dogma II, Capcom