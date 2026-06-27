Girls Band Party! von BanG Dream! bekommt einen Nachfolger und gewährt erste Einblicke

Seit fast 12 Jahren besteht die Marke BanG Dream, auch kurz Bandori genannt. Das Mobile-Game von 2017 bekommt bald mit BanG Dream! Our Notes einen Nachfolger, für den ihr euch ab sofort vorregistrieren könnt – auch eine Anmeldung zur Closed Beta ist ab sofort möglich.

Im Livestream zur Feier der Öffnung der Vorregistrierung gaben verschiedene Voice Actor der fünf im Spiel enthaltenen Bands Details zum Spiel bekannt. Eine Band aus dem Vorgänger BanG Dream! Girls Band Party! wird es ins neue Spiel schaffen: Ave Mujica.

Wie viele – und vor allem welche – Songs der inzwischen fast auf 500 Songs angewachsenen Songliste aus Bandori es in „Bandori-on“ schaffen werden, ist bislang noch unklar. Heute wurden bereits knapp 30 Songs angekündigt, darunter auch neue Cover-Versionen. Unbekannt ist, ob es erneut eine Konsolenversion des Spiels geben wird – in Japan erschien BanG Dream! Girls Band Party! in Japan auch für Nintendo Switch.

Wie andere Rhythmusspiele auch bietet das Spiel verschiedene Qualitätsstufen – von „nur 2D“ über Hintergrundvideos bis hin zu vollen 3D-Animationen. Um Neueinsteigern das Spiel einfacher zu machen, gibt es einen einen „Tap Mode“, der die „Flicks“, also Wischbewegungen, zu einfachen Taps umwandelt. Ebenso wurden erste Animationen der Bandmitglieder angeteasert.

Wir sind gespannt, ob der Titel den Erfolg des Vorgängers mit über 20 Millionen Downloads wiederholen und damit den aktuellen Vorreitern der Rhythmusspiele, Love Live! School Idol Festival 2: Miracle Live! in Japan und den Hatsune Miku-Spielen weltweit Konkurrenz machen kann. BanG Dream! Our Notes wird noch 2026 für Android und iOS erscheinen.

Die neuen Trailer:

Bildmaterial: BanG Dream! Our Notes, Bilibili, Bushiroad Games, Fromtokyo