Das neue Spiel von Arc System Works ist ein „taktisches Counter-Timeline-RPG“

Es gibt neues von den Machern von Guilty Gear und Damon and Baby. Publisher Arc System Works und Entwickler UnitePlus (zuletzt River City Saga: Journey to the West) wagen sich diesmal in das Genre der „taktischen Counter-Timeline-RPGs“ mit ihrem neuen Spiel Qliphah in Providence’s Shadow.

In einer kollabierten Version Tokios beherrschen monströse „Aberrationen“ die Straßen beherrschen. Nach einem Angriff wird der Lieferbote Souma Hoshigami selbst zu einem dieser Aberrationen – oder zumindest zu einem halb verwandelten Wesen irgendwo zwischen Mensch und Monster.

Die Ermittlerin Rena Hizuki nimmt ihn daraufhin als „Fundstück“ in Gewahrsam und gemeinsam geraten sie in eine von Kontamination geprägte Welt, in der sie einer dämonischen Droge namens Tiny True, mysteriösen Körperglyphen (sogenannten Stigmas) und einem im Verborgenen agierenden Kult auf den Grund gehen.

Spielerisch kombiniert das Spiel ein schnelles, stilisiertes Kampfsystem mit einer zentralen Timeline-Mechanik, die gegnerische Aktionen im Voraus sichtbar macht und strategisches Planen, Kontern und das gezielte Verketten von Fähigkeiten erlaubt. Mit zunehmender Spielzeit und Entwicklung der Fähigkeiten entwickelt sich das System von einem strategischen Ansatz hin zu einem zunehmend actionreichen, Tempo-orientierten Kampferlebnis.

Qliphah in Providence’s Shadow erscheint am 24. September für PlayStation 5, Switch und PCs über Steam und den Epic Games Store zum Preis von 24,99 Euro. In Japan wird es auch physische Versionen für 3.520 Yen geben.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Qliphah in Providence’s Shadow, Arc System Works, UnitePlus