Nach KI-Vorwürfen tauscht Square Enix offenbar das Boxart zur Kingdom Hearts Collection

Neben dem unerwarteten Comeback von Kingdom Hearts IV im Rahmen der jüngsten Ausgabe von Nintendo Direct sorgte auch die monströse wie native „Kingdom Hearts“-Sammlung für Switch 2 für Schnappatmung und viel Freude.
Später trübte jedoch ein begründeter Verdacht die Begeisterung, nach dem die angekündigte Switch-2-Collection ein KI-generiertes oder zumindest KI-bearbeitetes Artwork nutze. Die Unstimmigkeiten auf dem US-Boxart waren ziemlich erdrückend.
Donalds Hände hatten etwa unterschiedliche Anzahlen an Fingern; Details verschwimmen in KI-typischer Form; Proportionen wirken inkonsistent, Linien wacklig. Die Neuanordnung der Charaktere auf dem Artwork geschah offensichtlich auf denkbar einfachste aber eben auch unsauberste Weise.
Den KI-Vorwürfen folgt das klammheimliche Quasi-Schuldeingeständnis. Wie My Nintendo News bemerkt hat, hat die US-Niederlassung von Square Enix offensichtlich ein neues Boxart an Händler geschickt, die dieses gerade nach und nach austauschen. Unten seht ihr die beiden Boxarts (links das neue) gegenübergestellt.
Die Kingdom Hearts Collection [I–III] erscheint am 8. Oktober neben Nintendo Switch 2 darüber hinaus auch für PS5 und Xbox Series erscheinen wird. Bei Amazon* findet ihr das europäische Boxart – und könnt vorbestellen.
Neu versus alt:
Bildmaterial: Kingdom Hearts Collection [I-III], Square Enix
5 Kommentare
Was ich jetzt hier nicht verstehe: Wenn man die Anzahl der Finger von Donald anführt, suggeriert das ja, dass die Charakterbilder selbst auch von KI geschaffen worden sind und nicht nur die Anordnung. Aber auf dem neuen Cover (was ich im Übrigen von der Komposition deutlich unansehnlicher finde als das alte) werden dieselben Charakter-Bilder verwendet. Donalds Hand mit überzähligem Finger verschwindet hier dann ganz zufällig hinter Soras Kopf. Sind diese Charakterbilder irgendwo her, also sind das Übernahmen von früheren offiziellen Artworks? Weil wenn das KI-Bilder sind, verstehe ich die Aktion des Cover-Wechsels nicht.
Ich hatte die Diskussion dazu online mitverfolgt.
Die Original Zeichnung, die auch ohne KI gezeichnet wurde, ist die wo Donalds hand hinter Sora verschwindet. Das ist auch das original japanische Cover, welches jetzt auch bei uns genutzt wird und welches seit der Ankündigung bekannt ist.
Anscheinend ist die Anordnungen der Figuren für den amerikanischen Markt nicht optimal, da die berühmten Disney Figuren zu sehr im Hintergrund verschwinden und von daher wurde mittels KI die Anordnung der Figuren geändert und dabei hat sich die KI die Hand selbst ausgedacht, bzw. Erweitert.
TLDR. Die Zeichnung ist echt, aber die Position der Figuren wurde mittels KI angepasst, wodurch fehlende Körperteile erweitert wurden.
So ist es. Die US-Niederlassung wollte die Figuren auf eigenen Layern, damit sie freier angeordnet werden können. Dabei hat die KI vormals verdeckte Elemente ergänzt und u. A. Donalds linke Hand mit fünf Fingern ergänzt.
Mir ist aufgefallen das der Original Kingdom Hearts Zeichner diesmal das Cover nicht gezeichnet hat, der Stil ist ganz anders und auch Kingdom Hearts 4 hat einen neuen Look das nicht auf die Zeichnung vom Künstler basieren. Die haben sich anscheinend getrennt 🤔 interessant wäre zu wissen warum genau?
Der "Originalzeichner" war Tetsuya Nomura (seines Zeichens z. B. Charakterdesigner von Final Fantasy VII).
Als Creative Director von Final Fantasy Rebirth und Revelation dürfte er sehr stark ausgelastet sein.