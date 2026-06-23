Nach KI-Vorwürfen tauscht Square Enix offenbar das Boxart zur Kingdom Hearts Collection

Neben dem unerwarteten Comeback von Kingdom Hearts IV im Rahmen der jüngsten Ausgabe von Nintendo Direct sorgte auch die monströse wie native „Kingdom Hearts“-Sammlung für Switch 2 für Schnappatmung und viel Freude.

Später trübte jedoch ein begründeter Verdacht die Begeisterung, nach dem die angekündigte Switch-2-Collection ein KI-generiertes oder zumindest KI-bearbeitetes Artwork nutze. Die Unstimmigkeiten auf dem US-Boxart waren ziemlich erdrückend.

Donalds Hände hatten etwa unterschiedliche Anzahlen an Fingern; Details verschwimmen in KI-typischer Form; Proportionen wirken inkonsistent, Linien wacklig. Die Neuanordnung der Charaktere auf dem Artwork geschah offensichtlich auf denkbar einfachste aber eben auch unsauberste Weise.

Den KI-Vorwürfen folgt das klammheimliche Quasi-Schuldeingeständnis. Wie My Nintendo News bemerkt hat, hat die US-Niederlassung von Square Enix offensichtlich ein neues Boxart an Händler geschickt, die dieses gerade nach und nach austauschen. Unten seht ihr die beiden Boxarts (links das neue) gegenübergestellt.

Die Kingdom Hearts Collection [I–III] erscheint am 8. Oktober neben Nintendo Switch 2 darüber hinaus auch für PS5 und Xbox Series erscheinen wird. Bei Amazon* findet ihr das europäische Boxart – und könnt vorbestellen.

Neu versus alt:

Bildmaterial: Kingdom Hearts Collection [I-III], Square Enix