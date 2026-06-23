Dragon Ball Xenoverse 3 stellt euch West City und neue Mechaniken im ersten Gameplay vor

Erst im April kündigte Bandai Namco gemeinsam mit Entwickler Dimps an, was hinter dem Dragon Ball New Game Project AGE 1000 steckt. Man stellte das Projekt als Dragon Ball Xenoverse 3 vor, das 2027 für PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen soll. Heute liefert man einen neuen Gameplay-Trailer nach.

Zehn Jahre nach dem letzten Serienteil will man mit dem Spiel ein „mutiges, neues Kapitel für das Franchise“ aufschlagen. „Der Trailer gewährt einen ersten Einblick in das Gameplay sowie den Alltag an einem völlig neuen Schauplatz: AGE 1000.“

„Aufbauend auf dem Vermächtnis der Reihe bietet Dragon Ball Xenoverse 3 ein ganz neues Dragon-Ball-Erlebnis. Spielende erschaffen ihren eigenen Helden und verkörpern ihn in einer unerforschten Welt, die von Akira Toriyama erdacht wurde“, heißt es.

Willkommen in West City

Und weiter: „Mit seiner Mischung aus storybasiertem RPG und rasanter Action verspricht das Spiel eine aufregende Reise durch West City, die lebendige neue Welt im Zeitalter AGE 1000 voller spannender Geschichten.“

Das neue Video zeigt uns unter anderem Bulma und Gamma 1, welche uns in den Reihen des Great Saiya Squad willkommen heißen und zugleich einen Einblick in das Leben an der West City University geben. Weitere Dragon-Ball-Charaktere sind Brett, Lilica, ROM und Tap.

Entscheidungen der SpielerInnen sollen „großen Einfluss auf die Kämpfe“ haben. „Je nachdem, welche Spezies gewählt wird, stehen unterschiedliche Optionen zur Verfügung, um das Blatt zu wenden. Während Saiyajin die Kraft des Super-Saiyajin in seinen verschiedenen Formen nutzen und dadurch stetig an Stärke gewinnen können, bieten Erdlinge einen völlig anderen Spielstil.“

Neues „Soul Assist“-System

„Das neue Soul-Assist-System ermöglicht es, gemeinsam mit einem Verbündeten aus dem Dragon-Ball-Universum einen verheerenden Angriff auszuführen. Darüber hinaus erlaubt die Soul-Switch-Mechanik es, vorübergehend die Kraft der Seele eines anderen Charakters wie Krillin, Piccolo, Vegeta, Future Trunks oder Tenshinhan zu nutzen, um im Kampf noch stärker zu werden und neue Fähigkeiten zu erhalten.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Dragon Ball Xenoverse 3, Bandai Namco, Dimps