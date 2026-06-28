Neverness to Everness schmeißt euch bald in ein echtes Fantasy-RPG im Spiel selbst

Version 1.1 ist noch gar nicht lange verfügbar, da blicken Hotta Studio und Perfect World Games bereits auf das nächste große Update. Mit Version 1.2 „999 Nächte“ von Neverness to Everness erwartet SpielerInnen nicht nur die Fortsetzung der aktuellen Geschichte, sondern auch ein komplett neuer Spielmodus, zwei spielbare Charaktere, zahlreiche Events sowie viele Verbesserungen, die sich die Community gewünscht hat.

Die neue Version erscheint am 8. Juli. Inhaltlich knüpft Version 1.2 direkt an die Ereignisse aus Version 1.1 an. Erneut steht die Organisation „Scharlachroter Buchstabe“ im Mittelpunkt. Gleichzeitig soll das namensgebende Tabletop-Spiel „999 Nächte“ eine zentrale Rolle in der Geschichte einnehmen.

Laut den EntwicklerInnen fällt die Handlung dieses Kapitels etwas leichter und humorvoller aus, bevor mit Version 1.3 schließlich das Finale rund um den „Scharlachroten Buchstaben“ folgen soll.

Zwei neue Charaktere und ein Fantasy-RPG im Spiel

Mit Version 1.2 stoßen außerdem zwei neue Figuren zum Kader. Shinku arbeitet beim Büro für Anomaliekontrolle und besitzt laut Vorstellung eine deutliche „Bleib-besser-auf-Abstand“-Aura. Im Kampf setzt das Drachenmädchen auf das Attribut Kosmos und Nahkampfangriffe. In der offenen Spielwelt kann sie sich besonders schnell fortbewegen und erhält mit dem „Draco“-Bike sogar ihr eigenes Motorrad.

Der zweite Neuzugang ist Iori, die SpielerInnen bereits aus Version 1.1 kennen. Auch sie arbeitet beim Büro für Anomaliekontrolle und wirkt auf den ersten Blick außergewöhnlich freundlich – ob sich dahinter noch mehr verbirgt, bleibt abzuwarten. Im Kampf übernimmt sie mit dem Attribut Anima die Rolle eines Support-Charakters und konzentriert sich auf Heilung sowie Verstärkungen. In der Open World kann sie mit Tieren interagieren und dadurch zusätzliche Belohnungen erhalten.

Shinku erscheint im ersten Charakter-Banner, Iori folgt im zweiten. Beide Banner laufen jeweils 21 Tage.

Das Herzstück des Updates ist jedoch das neue Anomalie-Tabletop-Spiel „999 Nächte“. Dabei handelt es sich nicht bloß um ein Minispiel. Stattdessen reisen SpielerInnen direkt in die Fantasy-Welt des Brettspiels und erleben dort ein eigenständiges Abenteuer. Gemeinsam mit Mint, Shinku und Iori verschlägt es euch in das Königreich Warren, wo ihr den Schaf-BewohnerInnen bei ihrem Drachenproblem helft. Die Reise führt durch Graslandschaften, Vulkangebiete, Eisfelder und über das Meer bis zum finalen Kampf gegen den roten Drachen.

Dabei erhält jedes Gruppenmitglied eine eigene Klasse samt Ausrüstung – ganz wie in einem klassischen Rollenspiel. Die dort freigeschalteten Outfits lassen sich später auch im Hauptspiel tragen. Gleichzeitig kündigen die EntwicklerInnen bereits an, diesen Modus in Zukunft weiter auszubauen.

Sommer-Outfits, neue Events und zahlreiche Verbesserungen

Auch abseits der Geschichte gibt es jede Menge neue Inhalte. Insgesamt 19 neue Outfits halten Einzug, darunter zahlreiche sommerliche Designs. Daneben erwarten euch mehrere neue Events, darunter ein Auktionsspiel, bei dem seltene Gegenstände ersteigert werden, ein Versteckspiel, das stark an Witch It erinnert, ein neues Angel-Event sowie eine Rubellos-Aktion. Weitere Events sollen im Laufe der Version noch folgen.

Zum Start gibt es außerdem erneut tägliche Login-Belohnungen sowie einen kostenlosen Standard-S-Rang-Charakter zur Auswahl. Am 8. Juli erscheint Neverness to Everness zudem auf Steam, dem Epic Games Store und dem Galaxy Store.

Auch bei den Komfortfunktionen wurde nachgebessert. SpielerInnen können sich künftig ein Aquarium kaufen und dort ihre selbst gefangenen Fische ausstellen. Und ja – einen Fisch könnt ihr tatsächlich als Dekoration an euer eigenes Auto montieren. Außerdem erhält der Mahjong-Modus Unterstützung für Riichi Mahjong, das Housing-System wird um weitere Dekorationen erweitert und eigene Designs lassen sich künftig über Bagel mit anderen SpielerInnen teilen.

Hinzu kommen zahlreiche weitere QoL-Verbesserungen, darunter überarbeitete Avatare, eine bessere Musiksteuerung, eine Meldefunktion für Online-Minispiele, mehr Anpassungsmöglichkeiten für Outfits sowie verschiedene Balance-Anpassungen.

Zum Abschluss veröffentlichten die EntwicklerInnen außerdem noch drei neue Geschenkcodes für In-Game-Belohnungen:

SHINKU0708

999NIGHTS

IORI0729

Was ist eure Meinung zu Neverness to Everness Version 1.2? Spielt ihr das Spiel noch regelmäßig und wollt ihr den neuen Tabletop-Modus mal versuchen?

Der Livestream:

Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio