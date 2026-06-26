Es gibt neue und vielversprechende Einblicke zum düsteren Action-RPG der Pokémon-Macher

IGN hatte bereits die Gelegenheit, die ersten zwei Stunden von Beast of Reincarnation anzuspielen – und der erste Eindruck fällt offenbar ziemlich positiv aus. Das neue Action-RPG von Game Freak, das am 4. August für PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheint, setzt auf eine Mischung aus schnellen Kämpfen, Erkundung und Begleiter-Mechaniken.

Im Mittelpunkt stehen dabei Emma und ihr Hund Koo, die sich gemeinsam durch ein postapokalyptisches Japan schlagen. Die Vorbestellungen sind jetzt auch schon gestartet: Bei Amazon könnt ihr Beast of Reincarnation* in einer Deluxe und Standard Edition physisch vorbestellen.

Das erwartet euch

Schon im Auftakt soll das Spiel wenig Zeit verlieren und direkt mitten ins Geschehen werfen. Emma kämpft mit Katana und Armbrust gegen verdorbene Bestien, während Koo im Kampf nicht nur automatisch angreift, sondern auf Knopfdruck auch Spezialfähigkeiten einsetzen kann.

Dazu gehören laut Vorschau etwa Feuerbälle, Wurzeln zum Ausschalten von Schilden oder Fähigkeiten, mit denen sich größere Gegner kurzzeitig festsetzen lassen. Besonders wichtig ist dabei das Zusammenspiel der beiden: Koos Fähigkeiten verbrauchen eine Ressource, die ihr wiederum durch erfolgreiche Paraden mit Emma aufladet.

Kein Open-World-Spiel, aber große Gebiete zum Erkunden

Nach dem eher linearen Einstieg öffnet sich Beast of Reincarnation offenbar in größere „Quarantänezonen“, die zwar keine offene Welt bilden, aber als weitläufige Sandbox-Gebiete mit Gegnern, Geheimnissen und Bossen funktionieren. In der Vorschau wird unter anderem die „Oguchi Buffer Zone“ erwähnt, in der Emma und Koo frei unterwegs sind, Materialien sammeln und sich einem ersten mächtigen Boss stellen.

Spannend klingt auch die Fortbewegung: Emma nutzt ihre Haare offenbar auf ziemlich ungewöhnliche Weise, um sich durch die Welt zu bewegen. Sie kann damit etwa wie mit einem Greifhaken zu entfernten Plattformen schwingen, sich zusätzliche Höhe verschaffen oder sogar Brücken in die Luft bauen. Koo wiederum hilft auch außerhalb von Kämpfen, etwa beim Aufspüren von Gegnern oder versteckten Kisten mit Ausrüstung und Crafting-Materialien.

Kämpfe, Bossgegner und mehr unter der Oberfläche

Zum Abschluss der Vorschau wartet mit einem mutierten Hirsch bereits ein erster großer Bosskampf. Gleichzeitig deutet sich aber an, dass unter der Oberfläche noch deutlich mehr steckt. Neben Kämpfen und Erkundung sollen auch Crafting, Kochen, Skilltrees und Rückblenden zur Geschichte von Emma und Koo eine Rolle spielen.

Ob Beast of Reincarnation dieses Niveau bis zum Ende halten kann, wird sich natürlich erst zum Veröffentlichungsdatum zeigen. Der erste Eindruck klingt aber so, als könnte Game Freak hier tatsächlich ein ziemlich spannendes Action-RPG in der Pipeline haben – und ja, den Hund dürft ihr offenbar auch streicheln.

Die Vorschau von IGN:

Bildmaterial: Beast of Reincarnation, Fictions, Game Freak