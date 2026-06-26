Eines der glücklosesten „Final Fantasy“-Spiele könnte für Switch neu aufgelegt werden

Die Geschichte um Final Fantasy XV ist bekanntlich eine lange und eine rückblickend sehr interessante. Die Veröffentlichung des Spiels jährt sich im November zum zehnten Mal. Richtig, Final Fantasy XV wird 10 Jahre alt.
Der Beginn der Entwicklung des Spiels ist inzwischen 20 Jahre her. Das allein sagt einiges über Final Fantasy XV, das einst mal als „Final Fantasy Versus XIII“ angekündigt wurde. Als das Spiel 2016 erschien, war es spürbar lückenhaft.
Final Fantasy XV erhielt in der Folge zahlreiche Updates, die das Spiel besser machten. DLCs sollten den Teppich weiter flicken, doch der Großteil wurde ersatzlos gecancelt – und später in einem Buch* verarbeitet. Es gibt einige „Final Fantasy“-Fans, die davon träumen, dass Square Enix das Spiel noch einmal richtig in die Hände nimmt.
Ein vollwertiges Final Fantasy XV mit allen Überarbeitungen und allen (geplanten) Inhalten – das wär’s doch. Bei einem Shareholder-Meeting, aus dem Nintendo Everything zitiert, wurde nach einem „Remake“ von Final Fantasy XV für Nintendo Switch gefragt.
Es wäre nicht unmöglich
Ja, da fehlt die „2“ im Konsolennamen, aber das ist kein Fehler. Man möchte meinen, hier wird auf die Switch 2 abgezielt und das ist vielleicht auch so. Vielleicht bringt die Veröffentlichung des Skripts durch Square Enix später Klarheit. Bis dahin müssen wir uns auf Erzählungen von Besuchenden verlassen.
Die Antwort jedenfalls: „Es gibt zwar Hardware-Einschränkungen, aber aus Sicht der technischen Spezifikationen ist es nicht völlig unmöglich, daher wird dies derzeit geprüft.“ Vor vielen Jahren erteilte der damalige Director Hajime Tabata einer Switch-Portierung eine Absage, aber das war 2017. Es folgte die sehr mäßige „Pocket Edition“, die wir mal ganz weit außen vor lassen.
Trotz seiner hürdenreichen und schier endlosen Entwicklung wurde Final Fantasy XV von den Fans und Presse 2016 nicht weniger kontrovers aufgenommen als „Final Fantasy“-Spiele zuvor. Würdet ihr das Spiel noch einmal spielen wollen? Oder gar erstmals spielen, wenn es auf der Switch (2) erscheint?
Bildmaterial: Final Fantasy XV, Square Enix
10 Kommentare
Ich würde liebend gerne ffvsxiii zocken. Aber das was tabata daraus gemacht hat mit dem boygroup Quark und dem gezielte war ne einzige Frechheit im Vergleich zu dem dramatischen Inhalten die man von der ursprünglichen Idee wusste.
Es bräuchte ein echtes „reimagined“ oder remake um da nochmal was interessantes draus zu machen.
Ja tabata das die ursprüngliche Idee völlig verwurstet und kaputt gemacht
Ich kann Nomuras Spielen selten was abgewinnen. Daher bin ich nicht traurig darüber, dass man ihm das Projekt weggenommen hat.
Seine sehr hohen Ambitionen waren auch Teil der Probleme, sodass man das Spiel am Ende irgendwie noch retten musste. Ich denke nicht, dass Tabata ein Genie ist, aber er hatte auch keine gute Karte gezogen.
Nichtsdestotrotz merkt man dem XV an, dass das Team noch was schaffen wollte und man hat irgendwie probiert die Bauteile zusammenzuziehen. Nicht immer erfolgreich, das beweisen der Film sowie die rausgeschnittenen Charakter-Episoden zur Genüg. Aber wäre das Spiel unter Nomura kohärenter geworden? Ehhhh... wenn ich mir Kingdom Hearts anschaue, würde ich spontan "Probably not" sagen
Ich mochte Teil XV bei weitem lieber als FF VII Remake oder FF XVI. Aber da bin ich wohl der Einzige
Da bin ich definitiv dabei.
Wobei "Remake" beim zweiten Durchspielen, wo ich ca. die Hälfte der Zwischensequenzen weggedrückt habe und die Story und Dialoge, bei denen ich mich konstant schrottgelacht hatte (auf gehässige Art, so ehrlich bin ich) komplett ignoriert habe und nur noch rein das gameplay, die Struktur und das Design bewertete, fand ich es eigentlich voll in Ordnung. Aber Rebirth habe ich nach etwas mehr als 20 Stunden abgebrochen. Die Welt bzw. die Erkundung ist wirklich alles, was ich an open world Schrott hasse. Keine Ahnung, wie man da Spaß haben kann. Und da mir dadurch weder Story noch gameplay gefallen, werde ich mir auch Revelation nicht holen, wobei ich das job system eigentlich echt interessant finde.
Zu FF16 kann ich gar nicht mehr viel sagen. Das Spiel ist so seelenlos und hat gar keine eigene Identität imo, wodurch ich nicht Mals mehr darüber nachdenke. Ein mal gespielt und quasi schon wieder vergessen, so lame ist das game.
Bei 15 weiß ich noch ganz genau was ich daran mag und was ich nicht mochte. Aber ich bereue keine einzige Sekunde, die ich ins Spiel gesteckt hatte und für mich war das Ende mit dem Gespräch am Lagerfeuer eine der besten Szenen überhaupt, woran kaum ein anderes FF rankommt.