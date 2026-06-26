Eines der glücklosesten „Final Fantasy“-Spiele könnte für Switch neu aufgelegt werden

Die Geschichte um Final Fantasy XV ist bekanntlich eine lange und eine rückblickend sehr interessante. Die Veröffentlichung des Spiels jährt sich im November zum zehnten Mal. Richtig, Final Fantasy XV wird 10 Jahre alt.

Der Beginn der Entwicklung des Spiels ist inzwischen 20 Jahre her. Das allein sagt einiges über Final Fantasy XV, das einst mal als „Final Fantasy Versus XIII“ angekündigt wurde. Als das Spiel 2016 erschien, war es spürbar lückenhaft.

Final Fantasy XV erhielt in der Folge zahlreiche Updates, die das Spiel besser machten. DLCs sollten den Teppich weiter flicken, doch der Großteil wurde ersatzlos gecancelt – und später in einem Buch* verarbeitet. Es gibt einige „Final Fantasy“-Fans, die davon träumen, dass Square Enix das Spiel noch einmal richtig in die Hände nimmt.

Ein vollwertiges Final Fantasy XV mit allen Überarbeitungen und allen (geplanten) Inhalten – das wär’s doch. Bei einem Shareholder-Meeting, aus dem Nintendo Everything zitiert, wurde nach einem „Remake“ von Final Fantasy XV für Nintendo Switch gefragt.

Es wäre nicht unmöglich

Ja, da fehlt die „2“ im Konsolennamen, aber das ist kein Fehler. Man möchte meinen, hier wird auf die Switch 2 abgezielt und das ist vielleicht auch so. Vielleicht bringt die Veröffentlichung des Skripts durch Square Enix später Klarheit. Bis dahin müssen wir uns auf Erzählungen von Besuchenden verlassen.

Die Antwort jedenfalls: „Es gibt zwar Hardware-Einschränkungen, aber aus Sicht der technischen Spezifikationen ist es nicht völlig unmöglich, daher wird dies derzeit geprüft.“ Vor vielen Jahren erteilte der damalige Director Hajime Tabata einer Switch-Portierung eine Absage, aber das war 2017. Es folgte die sehr mäßige „Pocket Edition“, die wir mal ganz weit außen vor lassen.

Trotz seiner hürdenreichen und schier endlosen Entwicklung wurde Final Fantasy XV von den Fans und Presse 2016 nicht weniger kontrovers aufgenommen als „Final Fantasy“-Spiele zuvor. Würdet ihr das Spiel noch einmal spielen wollen? Oder gar erstmals spielen, wenn es auf der Switch (2) erscheint?

Bildmaterial: Final Fantasy XV, Square Enix