Boykott: Warum mehrere Händler auf den Verkauf von Grand Theft Auto VI verzichten

Seit heute Nacht ist Grand Theft Auto VI unter anderem bei Amazon* vorbestellbar. Schon Tage vorher war das ein Thema. Wenn schon die Ankündigung der Vorbestellung von Grand Theft Auto VI Wellen schlägt, dann wohl kaum ohne Grund.

Seit gestern kennen wir nicht nur die Preise, sondern leider auch die Bestätigung eines Gerüchts, das vielen SammlerInnen und Fans physischer Spiele gar nicht gefallen dürfte: Die „physische“ Version von GTA 6 enthält keine Disc, sondern lediglich einen Download-Code in der Box.

Für viele ist das ein weiterer Schritt weg vom klassischen Spiel im Regal – und nicht nur bei KundInnen kommt das schlecht an. Denn mehrere Händler, die sich bewusst auf physische Spiele spezialisiert haben, ziehen nun Konsequenzen und nehmen GTA 6 gar nicht erst ins Sortiment auf.

Händler verweigern den Verkauf

Zu den Händlern, die sich gegen den Verkauf entschieden haben, gehört unter anderem Video Games Plus (VGP) aus Kanada. Das Unternehmen betont, seit Jahrzehnten physische Medien und den Wert echter Spielesammlungen zu unterstützen. Deshalb führe man grundsätzlich keine Produkte, die lediglich einen Download-Code enthalten.

In einem Statement macht VGP aber auch klar, dass sich diese Entscheidung nicht gegen das Spiel selbst richtet: „Diese Entscheidung sagt nichts über das Spiel selbst aus.“ Sollte Rockstar irgendwann doch noch eine Version mit Disc veröffentlichen, würde man diese laut eigener Aussage gern anbieten.

Eine ähnliche Haltung zeigt auch der US-Händler Loot Box Gaming, der in einem Statement erklärt, GTA 6 in dieser Form nicht unterstützen zu wollen. Als Grund nennt man dort ebenfalls den Erhalt physischer Spiele und den Wunsch, KundInnen keine Produkte zu verkaufen, die aus Sicht des Unternehmens den Kauf eines echten physischen Spiels nicht mehr erfüllen.

Wird es einen Unterschied machen?

Branchenanalyst Mat Piscatella sieht die Sache allerdings etwas nüchterner. Auf BlueSky merkt er an, dass eine Box mit Download-Code für Händler durchaus sogar Vorteile haben könnte – gerade mit Blick auf den wachsenden Anteil an PS5- und Xbox-Series-Konsolen ohne Laufwerk. Vor allem Geschäfte, die ohnehin keine Gebrauchtspiele verkaufen, könnten von diesem Modell also eher profitieren. An seinen Verkaufserwartungen für GTA 6 ändere die Entscheidung laut Piscatella jedenfalls nichts.

Man wird also abwarten müssen, wie sich die Situation entwickelt. Was ist eure Meinung? Wird sich die Entscheidung von Rockstar auch spürbar auf die Verkäufe auswirken, oder wird es am Ende keinen großen Einfluss haben?

via GamesRadar, Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games