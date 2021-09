Das war… Kalenderwoche 35/2021

In den letzten Tagen gab es eine Kontroverse und viel Verwirrung rund um das PS5-Upgrade von Horizon Forbidden West (PS4, PS5). Auch eine ganze Reihe von Neuankündigungen wollen wir euch heute präsentieren. Nach den Videos der Woche haben wir noch vier Reviews, die Neuerscheinungen im September, eine Kolumne, ein Gewinnspiel sowie die Sonntagsfrage für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Als Sony vor wenigen Tagen die verschiedenen Editionen zu Horizon Forbidden West (PS4, PS5) vorstellte, war schnell klar: Das PS5-Update gibt es nur in den teureren Versionen und auch nicht einzeln kaufbar. Das waren natürlich keine guten Nachrichten für Fans. Und einigermaßen unverständlich. Sogar Microsoft stichelte mit dem Hinweis auf das eigene Smart-Delivery -Programm. Sony machte schließlich eine Kehrtwende. Das PS5-Upgrade gibt es nun für alle kostenlos. Zukünftige Upgrades von Exklusivspielen sind nun immer möglich, kosten jedoch 10 US-Dollar.

Zu den spannenden Neuankündigungen der letzten Tage gehören ONI (Link), Vanaris Tactics (PC) (Link), Labyrinth Legend (Switch) (Link), Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (PC) (Link), Cursed to Golf (Switch, PC) (Link) und Big Brain Academy: Kopf an Kopf (Switch) (Link). Zudem schafft es Demon Gaze Extra (PS4, Switch) noch in diesem Jahr in den Westen. Dasselbe lässt sich von Hatsune Miku: Colorful Stage! (Mobil) sagen. Entspannt und mit dem Titelsong zeigt sich das Eröffnungsvideo zu Laid-Back Camp: Have a Nice Day! (PS4, Switch). Die Launchtrailer zu aktuellen Veröffentlichungen gab es mit Kitaria Fables (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link), Monster Harvest (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link) sowie Prinny Presents NIS Classics Vol. 1 (Switch, PC) (Link).

Kurz vor der Veröffentlichung in Japan gab es viel neues Material zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki (PS4). Auch die Wii-U-Portierung Project Zero: Priesterin des Schwarzen Wassers (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) wurde ausführlich gezeigt. Sega stellte uns die englischen Sprecherinnen und Sprecher aus Lost Judgment (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) vor. Munter weiter gehen die Dämonen-Vorstellungen aus Shin Megami Tensei V (Switch) (Link 1, Link 2). Offenbar ist hier kein Ende in Sicht. Story of Seasons feiert aktuell den 25. Geburtstag. So portiert man Story of Seasons: Pioneers of Olive Town auf Steam und Story of Seasons: Friends of Mineral Town auf PlayStation 4 und Xbox One.

Zum Cyberpunk-Adventure Ukiyo (PC) könnt ihr euch inzwischen den ersten Trailer anschauen. Fünf Millionen Mal verkaufen konnte sich bisher die Disgaea-Serie, weswegen diese auch fortgesetzt wird. In den Early Access gestartet ist derweil Rogue Spirit (PC). Mit Ash Crimson kennen wir nun 28 Charaktere aus The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series, PC). Neben der Vorstellung von Noel aus Melty Blood: Type Lumina (PS4, Switch, Xbox One, PC) zeigte man auch ein komplettes Duell aus dem Fighter. Mit weiteren überraschenden Gastcharakteren punktete Super Monkey Ball: Banana Mania (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC): Hello Kitty und Suezo.

Je einen neuen Trailer gibt es zu Muv-Luv: Project Mikhail (Switch, PC) sowie zu Muv-Luv Alternative The Animation. Einen ersten Gameplay-Trailer gibt es endlich zu Momodora: Moonlit Farewell. Neue Eindrücke konnten wir auch zu Dead Space (PS5, Xbox Series, PC) (Link) und Marvel’s Midnight Suns (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link) gewinnen. Den aktuellen Fortschritt von Azure Striker Gunvolt 3 (Switch) könnt ihr in einem Entwicklervideo beurteilen. In FAR: Changing Tides (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) könnt ihr neu auch abtauchen, Toem: A Photo Adventure (PS5, Switch, PC) entführt euch am 17. September in eine schwarz-weiße Welt und The Legend of Tianding (Switch, PC) folgt am 27. Oktober.

Mit Pokémon: Entwicklungen startet bereits in der nächsten Woche eine kostenlose Anime-Serie. Auch der Anime Megaton Musashi von Level-5 zeigte sich in einem neuen Trailer. In wenigen Tagen verbindet World Flipper (Mobil) Action, Anime und Pinball. Zu Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Switch, PC) ist das Update 1.3.0 inzwischen erhältlich, auch Spiritfarer (PS4, Switch, Xbox One, PC) wurde kostenlos erweitert. Zu NieR Re[in]carnation (Mobil) startet demnächst ein Event zu NieR Replicant. Auch das September-Line-up von PlayStation Plus kennen wir unterdessen.

Damit kommen wir zu den neuen Reviews von JPGAMES. Gut gelungen ist die Neuauflage von The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Switch) (zum Testbericht), somit können wir eine Empfehlung aussprechen. Ebenfalls gelungen ist die Konsolen-Umsetzung des Trading Card Games mit Shadowverse: Champion’s Battle (Switch) (zum Testbericht). Auch heute noch spaßig präsentiert sich Sonic Colors: Ultimate (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht). Fans von Cyberpunk und Psycho-Horror sei zudem Observer: System Redux (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) ans Herz gelegt.

Zum Monatsanfang haben wir euch wie gewohnt die aktuellen Neuerscheinungen präsentiert. Zudem haben wir in einer Kolumne auf die rein digitale Gamescom zurückgeblickt. Mehr lag wohl einfach nicht drin, denn die Messe ist nun mal eine Besuchermesse.

In einem Gewinnspiel könnt ihr bei uns WarioWare: Get It Together! (Switch) abstauben. Am 10. September 2021 erscheint das Wario-Abenteuer mit über 200 Mikrospielen.

In der heutigen Sonntagsfrage müsst ihr einen genaueren Blick in eure Sammlung werfen. Wie viele Spiele liegen auf eurem Pile of Shame? Vielleicht findet ihr dabei ja auch gleich das Spiel, welches ihr schon lange spielen wolltet.